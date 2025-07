Carlos Palacios se defiende de las críticas en Boca Juniors: “¿Por qué tanto hostigamiento hacia mi persona?”

Carlos Palacios es uno de los jugadores de los que más se habla por estos días en Boca Juniors. Su bajo rendimiento en el partido ante Unión y su ausencia del entrenamiento de este lunes llamaron la atención. Para colmo, los medios de comunicación informaron de una presunta indisciplina del ex Colo Colo, lo que le generó muchas críticas.

“Está bien que Miguel Russo no lleve a Carlos Palacios al partido de Copa Argentina. Puedo tener algunas diferencias con el técnico de Boca pero esto está perfecto porque a Palacios no le importa nada. No le importa dónde está, no parece darse cuenta. No sé si será el entorno, los amigos, alguien del club, alguien que lo compara con Riquelme y él piensa efectivamente que es Riquelme...”, dijo en TyC Sports el exjugador Xeneize Cristian Traverso.

Se defiende en redes sociales

Ante estos cuestionamientos, Palacios decidió no callarse y responder. Lo hizo en una historia de Instagram. “¿Qué buscan con tantas mentiras? ¿Hacerme quedar mal, como un irresponsable? Estoy arrastrando molestias en la rodilla desde antes del Mundial, lo pueden comprobar fácilmente viendo las vendas que usé en esos partidos. Más allá de eso, hice y hago todo por jugar en este gran club, que es mi sueño. Soy consciente que estoy en uno de los clubes más grandes del mundo y la responsabilidad que eso conlleva”, comenzó escribiendo en la red social.

Puntualizó en aclarar los motivos por los que no formó parte de la práctica el lunes: “El viernes jugamos, el sábado entrené, el domingo entrené, ayer lunes me presenté en horario como siempre al entrenamiento, pero con dolor en la rodilla. Es por eso que junto a los médicos se decidió que lo mejor era atenderme y no salir a entrenar, para evitar sobrecargar la rodilla que me tiene a maltraer”.

Luego criticó a la prensa argentina: “Si buscan hacerme quedar mal, lo están logrando, pero a base de mentiras (...) están haciendo mucho mal. Hay que tener cuidado con las cosas que se dicen, porque atrás de todo hay madres, hijos, familias (...) ¿Por qué tanto hostigamiento hacia mi persona?”.

“Nunca he llegado en mal estado a entrenar. Tampoco me he ausentado de ningún entrenamiento ni he tenido problemas con nadie adentro del club. No han sido los mejores partidos, pero soy consciente de eso y estoy trabajando para retomar el nivel”, cerró.