Colo Colo no para de sufrir: Tribunal de Disciplina define el castigo para Lucas Cepeda por sus gestos en el Superclásico

No sirvieron de nada las disculpas que ofreció tras los feos gestos que realizó una vez concluido el Superclásico. El Tribunal de Disciplina aplicó dos fechas de castigo para Lucas Cepeda, por lo que el atacante de Colo Colo no podrá jugar ante O’Higgins, este domingo, ni ante Huachipato, el 3 de agosto.

Sanción que significa un duro golpe para el equipo que dirige Jorge Almirón, pues el ariete no sólo es una de las pocas figuras rescatables en el bajo nivel que exhibe el Cacique, sino también por que estará casi tres semanas sin ritmo de competencia (puede volver el 10 de agosto, cuando los blancos visiten a Everton).

Y si en el plano deportivo ya es una baja sensible, más lo será en el ámbito emotivo pues Cepeda no podrá despedirse en cancha si es que se concreta su traspaso a River Plate. “Un jugador que me encanta para traer es Juan Portillo. Juega cinco, de dos, de seis... de todo. Pero va a River. Me gusta el wing de Colo Colo (Cepeda), va a River... En eso me baso para decir que River es candidato por encima de Independiente”, aseguró el entrenador de los de Avellaneda, Julio Vaccari, el domingo pasado.

Foto: Pepe Alvujar/Photosport. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

El informe que hundió a Cepeda

Las dos fechas de castigo para el formado en Santiago Wanderers se originan por la denuncia del árbitro Piero Maza, el cual consignó en su informe lo que realizó Cepeda una vez que se consumó la derrota del actual campeón ante Universidad de Chile.

En el apartado de “otras observaciones”, el juez narró que “una vez finalizado el partido el jugador n°32 de Colo Colo, Sr. Lucas Cepeda, abandona el terreno de juego haciendo gestos obscenos hacia el público“. Señas de las cuales se arrepintió el seleccionado nacional y que motivaron sus declaraciones tras la victoria conseguida ante La Serena.