Con una U que puso fin al dominio albo: la caída libre del Colo Colo de Almirón en el año de la pesadilla del centenario

Colo Colo está transitando por un lúgubre centenario. Un año que, en teoría, debía ser de alegría absoluta, está lejos de serlo. El Cacique está sumido en una crisis, que se profundizó aún más con la derrota ante Universidad de Chile en el Superclásico.

El cuadro albo cayó en el Estadio Nacional por 2-1, en una dolorosa derrota que cortó un invicto de 12 años en el Coloso de Ñuñoa. La U no ganaba en el recinto en la Liga de Primera desde 2013. De esta forma, se quebró otra racha de un elenco que realizó un cuantioso gasto para su celebración, que incluso lo transformó en el plantel más caro en la historia del fútbol chileno.

Colo Colo sumó su tercera derrota consecutiva, precisamente en tres partidos claves. Perdió ante Audax Italiano y dos clásicos seguidos ante Universidad Católica y el conjunto azul. Este último encuentro marcó el cierre de la primera rueda. El Cacique está en la novena posición con 21 unidades, 11 menos que los punteros Coquimbo Unido y el elenco itálico, y diez por debajo de la U, su archirrival. Los albos, de hecho, incluso están fuera de puestos de clasificación a copas internacionales.

Álvarez se sacó una pesada mochila y se la traspasó a Colo Colo, pues ahora es el cuadro albo el que no lo pasa bien en el Superclásico. Los universitarios acumulan una racha positiva de tres años sin perder ante el conjunto de Macul. Son cinco encuentros consecutivos sin caer en torneos nacionales, una racha acontecía desde hace más de 55 años, antes del Ballet Azul.

“Este club, en una época, este tipo de partidos se acostumbraba a perderlos, y la verdad es que Colo Colo no nos gana desde hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que no ganábamos en este estadio, hace mucho tiempo que no ganábamos tampoco en su estadio (Monumental), y esa época, donde este club se había acostumbrado a perder, tiene que haberse acabado”, declaró Michael Clark, el presidente de Azul Azul.

“Lamentablemente, para todos los hinchas azules, hubo un tiempo donde este club se había acostumbrado a no ganar estos partidos y creo que eso hay que cambiarlo. Eso se cambió. Hace rato que no pierde, en algún momento tocará perder, pero la verdad es que hoy día estamos jugando bien, estamos disputando buenos partidos y hoy se jugó un lindo partido y somos justos ganadores”, mencionó.

Almirón se llena de dudas

El contexto deportivo es complejo y existen dudas en torno a Jorge Almirón. “Esperemos que siga, la verdad es que esa decisión no es mía, es de la dirigencia. No sé qué irá a pasar con el profe, la verdad”, indicó el capitán Esteban Pavez.

Aunque, por otro lado, el técnico argentino fue ratificado por Aníbal Mosa. “Yo les dije el otro día después del partido con la Católica, que pasara lo que pasara hoy, Jorge iba a seguir siendo el técnico de Colo Colo y así es. Nosotros hemos hecho un compromiso desde esa conferencia de prensa. Damos vuelta a la página y estamos todos compenetrados en sacar el equipo adelante y levantar la copa, que es lo que queremos”, señaló Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro.

El puertomontino mantiene su posición, pese a que las dudas se agolpan en Macul. Ambos se habían reconciliado luego de que la relación se quebrara, en un momento en el que la testera alba se decidió por sacar al entrenador, algo que posteriormente cambió rotundamente. Primero, mantuvieron una reunión secreta, que no trascendió públicamente. Después, firmaron la paz con un afectuoso abrazo para las cámaras en la conferencia previa a la caída ante la UC.

Sin embargo, el significativo gesto de ambas partes parece quedar lejos. No progresó de la mejor manera, pues las interrogantes en torno a Almirón son cada vez más grandes. El transandino ha tenido una temporada para el olvido, donde derechamente ha ido fallando objetivo tras objetivo.

Por otra parte, la nueva derrota volvió a tambalear Macul. Hay inquietud, por una parte. Por otra, molestia. Las vacaciones previas a la derrota contra la UC generaron molestia al interior de Blanco y Negro. A algunos directores no le gustó que el técnico decidiera tomar descanso, a pesar de que fue una medida autorizada por la testera. La determinación tampoco fue celebrada por los fanáticos. ¿El resultado?, dos derrotas en los dos partidos más tradicionales que debe enfrentar el club.

Tampoco gustó los reiterativos cambios que realizó en la rutina del plantel antes del Superclásico, como citarlos a una práctica el lunes, un día habitualmente destinado para el descanso si es que se jugó el anterior. En los entrenamientos también ha generado molestia el tiempo que se ha destinado y la ausencia de fútbol real. En la última semana, las sesiones han durado unos 40 minutos, mientras que solo se han realizado ‘reducidos’.

Almirón fue ratificado por Mosa tras el Superclásico. Foto: Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Una dolorosa derrota

Colo Colo cambió la cara, pero no le alcanzó. El Cacique tuvo un mejor desempeño, donde dominó por amplios pasajes, sobre todo durante la primera mitad. No obstante, no pudo reflejar esto en el marcador. En el complemento, el envión se diluyó, mientras que en el cierre terminó empujando más con la inercia propia del resultado que con buen fútbol.

Para el Cacique era una prácticamente una final. Un cruce, que por definición genera una relevancia mayor a cualquier otro partido, era vital para un elenco golpeado. Muchas veces, en este tipo de contextos, ganar el clásico alcanza otra calificación, incluso que válida ‘salvar el año’.

“Es un partido que la gente quiere ganarlo. A veces, a la gente le importa más ganar el clásico que un título. Saldremos con todo desde el primer minuto porque queremos darle una alegría a la gente, han sido seis meses bastantes malos en lo deportivo”, aseguró Pavez en la previa.

Por otra parte, un triunfo podía significar una inyección anímica. Ahí surge otra denominación clásica: un ‘partido bisagra’, clave para dar vuelta la página e iniciar de mejor manera la segunda rueda. Finalmente, la derrota terminó calando hondo.

Sin objetivos en julio

Hace un lustro, Colo Colo no tenía problemas para afrontar cualquier Superclásico. El extenso invicto en el Monumental y un poco menos larga racha en el Nacional fueron un fantasma que golpeaba a la U, año tras año. En muchas oportunidades, poco importó en cómo llegó el Cacique. Siempre se las arregló para sacar adelante el encuentro o al menos quedarse con un empate que le valiera para mantener la estadística.

Sin embargo, la superioridad alba se acabó. De hecho, el cuadro de Macul ya acumula tres años sin ganarle a su máximo archirrival. Su último triunfo data desde julio 2022, cuando se impuso por 3-1 en el Fiscal de Talca. En 2023, ambas escuadras igualaron tanto en el Monumental (0-0) como en el Santa Laura (1-1). Mientras que en 2024 llegó el ansiado triunfo azul en la Ruca, que acabó con la mala racha universitaria (0-1), en lo que es probablemente la derrota más insigne en la era Almirón. En el Nacional, en la segunda rueda, fue un empate sin goles.

En tanto, en 2025, el Cacique se ha ido quedando sin objetivos. La derrota en ambos partidos tradicionales, ante la U y la UC, se suman a los fracasos a nivel nacional e internacional. Ya no solo se habla de la eliminación de la Copa Chile o de la Copa Libertadores (que también contó con la no clasificación a Sudamérica), sino que la cima de la Liga de Primera está cada vez más lejos. La distancia con los líderes es considerable y la posibilidad de volver a hacer una segunda rueda casi perfecta se ve como algo impensado.

Esto se magnifica si se comprende el contexto en el que Colo Colo inició la temporada. El cuadro albo, liderado por Jorge Almirón, se transformó en el plantel más caro en la historia del fútbol chileno, con una valoración de más de 30 millones de dólares, según el sitio especializado Transfermarkt.

También fue el mercado de fichajes más costoso en sus cien años de historia. El Cacique desembolsó más de cinco millones de la divisa norteamericana en Claudio Aquino (US$ 2 millones), Salomón Rodríguez (US$ 2 millones), Víctor Felipe Méndez (US$ 1.2 millones por el 50%), mientras que Tomás Alarcón llegó libre y Sebastián Vegas con préstamo sin opción de compra por todo el año.