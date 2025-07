Pavez busca salvar el año de Colo Colo con un triunfo ante la U: “A veces importa más el Superclásico que un título”

Colo Colo ha tenido un año para el olvido. Ni siquiera lo referente al centenario ha salvado al Cacique del descalabro en la presente temporada. Aun así, en el plantel intentan minimizar la imagen del desastre. Reconocen que están al debe, pero, al declarar, dejan una cuota importante apostada al segundo semestre.

“Contra la Católica fue un partido bastante malo, nosotros jugamos mal. No tuvimos ocasiones y somos autocríticos. Fue un partido muy malo, no sé si fue el peor partido del año. No fue un buen espectáculo para la gente, la UC tuvo dos chances claras y convirtió, pero en general fue muy malo. Nosotros estuvimos al debe”, dijo Esteban Pavez.

Ahora se preparan para enfrentar a la U. Su más tradicional contrincante. “Los clásicos son partidos aparte. Es el partido más importante del fútbol chileno y muchas veces te marca un antes y un después. Me ha tocado jugar muchos clásicos, en momentos buenos y otros duros como ahora”, apuntó el capitán de Colo Colo.

Pavez y Marcelo Díaz en la conferencia de capitanes. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

“Me ha tocado ganar muchas veces y sabemos que con el plantel que tenemos hay que empezar a demostrar lo que somos en estos partidos. Llegaron buenos jugadores y es importante ganar el sábado por todo lo que ha pasado”, añadió.

En esa línea, el volante sorprendió al declarar que el encuentro ante Universidad de Chile puede llegar a tener más relevancia que la consecución de un campeonato. “Es un partido que la gente quiere ganarlo. A veces, a la gente le importa más ganar el clásico que un título. Saldremos con todo desde el primer minuto porque queremos darle una alegría a la gente, han sido seis meses bastantes malos en lo deportivo”, señaló.

“Y queremos ganar por nosotros también, porque el grupo se lo merece. El grupo es sano, sigue estando unido y nos merecemos una gran alegría”, complementó.

Su visión de Almirón

En esta ocasión, Pavez no elude nada. Incluso habló del amague de despido a Jorge Almirón que tuvo Aníbal Mosa hace algunas semanas. “Todas las veces que hablo con ustedes siempre les digo lo mismo. El camarín es muy fuerte, la comunicación con el profe es buena, pero han pasado cosas. A mí en lo personal no me gustó que por un tema económico se tiraron para atrás en la decisión, creo que fue algo que repercutió mucho”, reconoció.

“Desde ahí que el profe está fuerte. Sabemos que ha sido un poco duro todo lo que ha pasado con él, lo que pasó con nosotros, pero el equipo está unido. Sabemos que la única forma de demostrarlo es ganar. Sabemos que ganando tapamos todas las cosas que salen y que dicen. La única forma de respaldar al técnico es ganar el fin de semana”, agregó.

Aun así, descarta que en el plantel estén enemistados con Blanco y Negro. “Con la dirigencia está todo bien, no tenemos ningún problema. Nosotros sabemos que aquí lo importante es ganar y con eso se tapan muchas cosas. A lo mejor el año pasado teníamos muchos problemas, pero ganando nunca se habló de nada. Lo que queremos tanto yo, como el cuerpo técnico y dirigentes, es ganar. Esa es la única forma de que esto vaya por buen camino”, dijo.

La defensa del calendario

Pese a que durante la última semana, Jorge Almirón ha privilegiado las prácticas cortas y sin sesiones de fútbol, Pavez asegura que visualiza bien aspectado al equipo de cara al Superclásico. “Veo al equipo convencido de lo que vamos a hacer el sábado. Lo único que quiero es que llegue el sábado y ganar, porque yo y la gente lo necesitamos. Será duro, pero sabemos lo que tenemos, grandes jugadores. Ojalá el fin de semana salga lo mejor de cada uno, estamos convencidos de que iremos a ganar”, dijo.

De paso, el mediocampista defendió la planificación de la intertemporada, que incluyó una semana de vacaciones. “Yo lo dije por un tema de descomprimir lo que estaba pasando, el equipo físicamente no se cayó, se entrenó duro. El 90 o 100 por ciento del plantel entrenó en esos días, no fueron vacaciones”, aseguró.

“Obvio que con resultados así todo es malo, si ganábamos era diferente. No por tener una semana libre o no, no tiene que ver una cosa con la otra. Jugamos mal y perdimos”, lanzó.