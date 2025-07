Marcelo Díaz avisa que luchará para doblarle la mano a Gustavo Álvarez en la U: “Esperaremos hasta última hora para ver qué dice el entrenador”

Marcelo Díaz llegó a la conferencia de capitanes, previa al Superclásico de este sábado, sabiendo que su nombre no está siendo considerado por Gustavo Álvarez para la formación titular. No al menos, en las prácticas de este jueves y viernes.

Sin embargo, el capitán de los azules no se rinde y avisó que luchará por meterse en el once hasta que el adiestrador transandino entregue la nómina final. “Mañana (viernes) Gustavo va a dar la formación y esperaremos hasta última hora par ver que dice el entrenador. Pero como siempre he dicho, en la U n no hay ningún jugador por sobre la institución ni por sobre lo grupal, por lo que si me toca arrancar desde la banca, seré el primero en apoyar a mis compañeros en el 11 inicial”, aseguró.

Luego agregó que “la autocrítica siempre está y creo que el balance del semestre ha sido súper positivo, en lo personal y en lo grupal, he disputado la mayor parte de los partidos y eso me deja muy tranquilo. El rendimiento ha sido adecuado y eso me deja muy tranquilo también”.

También avisó que las drásticas decisiones de Álvarez no son para guardar jugadores antes del repechaje de la Copa Sudamericana, frente a Guaraní. “Lo único que nos importa es el partido siguiente y el partido que viene es Colo Colo. Ni siquiera estamos pensando en el duelo internacional, más importante es lo del sábado. Para eso nos preparamos y entrenamos y nuestro foco está en el día sábado", enfatizó.

Gustavo Álvarez ensayó un radical cambio en su oncena. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Los reveladores datos de Marcelo Díaz en su regreso a la U

Desde que regresó a la U, en enero del año pasado, ‘Carepato’ no ha perdido nunca ante Colo Colo. Lideró al equipo que rompió la maldición del Monumental en marzo pasado y lanzó una polémica frase, “disfruten de verlos llorar”, que después sería recordada por los jugadores del archirrival, cuando les arrebataron el campeonato en la última fecha.

Pero no sólo eso, también estuvo en el 0-0 que se plasmó en el tablero del Estadio Nacional, que si bien no rompió el invicto de los albos en Ñuñoa (llevan 12 años), mantuvo la equiparidad que se mantiene entre ambos desde 2018, cuando el Cacique derrotó por 3-1 a los estudiantiles y Mauricio Pinilla y Jean Beausejour se pelearon en la cancha.

Sin embargo, Díaz ha ido bajando sus minutos en cancha de manera paulatina. El año pasado jugó casi todos los minutos en los duelos de primera y sólo fue reemplazado en 11 juegos (casi siempre al final del compromiso) y se ausentó ante Coquimbo Unido por lesión.

Panorama totalmente opuesto a lo que vive este 2025, dónde sólo en cuatro de los 14 partidos juagados, ha completado los 90 minutos. Y en casi todos los demás, es sacado de la cancha promediando el segundo lapso. Algo que se repitió en la Copa Libertadores, dónde sólo llegó a los 90 en la derrota frente a Estudiantes y en la fatídica eliminación ante Botafogo fue sacado en el entretiempo.