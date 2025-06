Guaraní, zoom al club paraguayo que amenaza a la U en la Copa Sudamericana

Universidad de Chile ya dejó atrás la dolorosa eliminación de la Copa Libertadores, a mano de Botafogo, y se prepara para disputar el repechaje de la Copa Sudamericana ante Guaraní de Paraguay. Un club que no está en la lista de los más poderosos del continente, pero que es uno de los grandes de su país y es el cuarto en conseguir más títulos de Primera División de su país tras Olimpia, Cerro Porteño y Libertad.

Fundado el 12 de octubre de 1903, su última vuelta olímpica la dio en la Copa Paraguay el 2018 y antes de ello, se consagró en la Clausura 2016. Por lo mismo, sus hinchas estaban muy ilusionados con la campaña que sostenía en el Torneo de Apertura de este año. Clave en su desempeño fue el delantero paraguayo Fernando Fernández, el cual anotó 8 goles en el torneo local y dos en la justa continental ya mencionada.

Pero al igual que sus compañeros, el artillero de 33 años cayó en un bajón durante las últimas semanas lo que terminó por dejar con las manos vacías a la institución que es apodada como Cacique. ¿Será sólo coincidencia?

El próximo rival de la U en la Sudamericana está en crisis

Mayo no fue un buen mes para los aurinegros. Pese a que estaban peleando el primer lugar en la Sudamericana, el empate con Nacional de Potosí (2-2) y luego la derrota ante Independiente (1-0) los dejó mal parados. El golpe final vino en la última fecha. Aunque no dependían de sí mismos, una victoria ante Boston River de Uruguay les permitía ilusionarse en la fecha jugada el 28 de mayo, pero cayeron goleados por 5-0, jugando de local, en el Defensores del Chaco.

Para más remate, en la última fecha del torneo paraguayo, jugada el fin de semana que recién pasó, tenían que ganar para seguir peleando el torneo con Libertad. Sin embargo, cosecharon una derrota ante Sportivo Trinidense (2-1) y sus rivales por la corona le ganaron por la mínima a General Caballero y bajaron una nueva estrella.

¿Resultado? Su técnico, Francisco Arce, fue despedido tras ganar 12 encuentros en la liga local, empatar dos y perder 8. En tanto, en el plano internacional, cosechó dos victorias, dos igualdades y dos derrotas. “Agradecemos a Francisco Arce y a todo su cuerpo técnico la labor realizada y le deseamos éxito en sus próximos desafíos”, comunicó la regencia de la institución.

Ahora buscan un nuevo estratega para las llaves que comenzarán en el Estadio Nacional el 15 de julio y terminarán en Asunción el 24 del mismo mes. Duelo que no será inédito pues ya se han enfrentado seis veces ambas escuadras, claro que en Copa Libertadores, y el saldo es favorable para los nacionales: 3 triunfos, 2 empates y una derrota. El ganador de la llave se enfrentará a Independiente de Avellaneda, según el sorteo que se realizó este lunes.