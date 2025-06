Pablo Milad ironiza con las últimas revelaciones de Sergio Jadue: “Yo no sé qué se tomó”. . Por Photosport

En julio se cumplirán 10 años del día en que la Roja obtuvo la Copa América 2015, el primer título oficial en la historia del combinado nacional. Por lo mismo, una serie de personas que participaron en este hito han hablado en diferentes medios de comunicación. Uno de ellos fue Sergio Jadue, presidente de la ANFP en ese entonces, quien, según su versión, habría estado involucrado en una serie de hechos que ocurrieron en ese torneo, como las distintas sedes en las que jugó Argentina o la temperatura con la que la selección de Brasil tuvo que disputar sus partidos.

Además, Jadue, quien salió del país el mismo 2015 como testigo protegido en el llamado FIFA Gate, se ha vuelto a mostrar activo en redes sociales en los últimos meses, especialmente para criticar la gestión de Pablo Milad, quien este lunes le respondió sobre sus palabras acerca de la Copa América.

“No hizo nada”, comenzó diciendo el actual timonel de Quilín. Luego, incluso, lo atacó con ironía: “Yo no sé qué se tomó, pero dijo cosas que no se ratifican al otro año con otra dirigencia y otro técnico. Tuvo la suerte de tener una Generación Dorada, nada más. No mejoró el complejo, las canchas, el gimnasio ni puso riego automático con tanto dinero que entraba a la ANFP”.

“Se lo digo directamente. No lo estoy inventado. Está en todos los hechos comprobables. Muy bien que haya ganado la Copa América, pero salimos últimos en todas las categorías. Cubre con un paño negro o cubre con un paño blanco”, cerró el mandamás.

También le respondió al Presidente

Además, este lunes Milad también habló con El Deportivo, en donde contestó a las palabras que tuvo el Presidente Gabriel Boric contra la ANFP en la cuenta pública: “El Gobierno, lamentablemente, ha instrumentalizado el fútbol como una forma de distraer los temas de seguridad que aquejan al país”.

“Hemos realizado todo un trabajo de modernización normativa y hemos implementado el RNH (Registro Nacional del Hincha) con más de 650.000 personas inscritas. Nunca fuimos escuchados por Estadio Seguro para trabajar conjuntamente en esto. Sin embargo, la desidia del gobierno frente a estos temas llevó incluso al término de Estadio Seguro. Resulta lamentable ver este nivel de oportunismo frente a un trabajo serio y de largo aliento que ha venido desarrollando la ANFP", añadió el dirigente.