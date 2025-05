Adiós, Copa Libertadores: la U tropieza con el campeón Botafogo y tendrá que conformarse con jugar la Sudamericana

El camino de Universidad de Chile por la Copa Libertadores 2025 se acabó. Definió la clasificación en la casa del campeón vigente: la gigante cancha sintética del Olímpico Nilton Santos. Un empate ante Botafogo era negocio redondo para los azules, sin embargó claudicó. Luchó, pero perdió. La caída 1-0 saca de carrera al cuadro laico.

Si bien la U tenía dos resultados a su favor para avanzar (dependía de sí misma), el hecho de tener que cerrar la fase grupal en Brasil y contra uno de los grandes despertaba otro nivel de dificultad. Es cierto que este Botafogo no es el del año pasado (que tenía a Thiago Almada y Luiz Henrique, por ejemplo), no obstante igual se trata de un elenco de otro linaje.

Gustavo Álvarez debió rearmar su defensa ante la importante ausencia de Matias Zaldivia, pilar del equipo, por suspensión. En ese sentido, el cuadro del chuncho se fue moviendo entre la línea de tres y de cuatro, con Fabián Hormazábal siendo la pieza movible por la derecha y un Matías Sepúlveda que tenía que hacer toda la banda izquierda. Para dar batalla en el medio, se optó por Israel Poblete en vez de Javier Altamirano y en el ataque, Lucas Di Yorio entró por el descartado Rodrigo Contreras.

El primer aviso del subcampeón chileno llegó al minuto, con Di Yorio. La U partió presionando en campo del Fogao, como una declaración de intenciones, pero también hacía un retroceso en bloque cuando el local avanzaba. El cuadro carioca apostaba por el juego directo, considerando que el planteo de los laicos no era cauteloso al extremo. Eso sí, de a poco se fueron generando grietas en la estructura defensiva, que despertaron alertas. Faltaba una pieza fundamental (Zaldivia).

En los 23′ se produce un quiebre, cuya lectura podía indicar una buena noticia para los intereses de la U. Una grosera entrada de Jair Cunha contra Aránguiz significó la expulsión del zaguero brasileño. En primer orden, el árbitro colombiano Andrés Rojas amonesta al defensor. Sin embargo, tras una ceremonia eterna, llama el VAR y se cambia la decisión. Los azules, que jugaron de rojo, podían aprovechar de jugar con la necesidad del anfitrión.

Aquello no sucedió. Botafogo se ordenó mejor con 10 y la U no encontró claridad para sacar rédito al hecho de tener un hombre más. En los 38′, el Fogao encuentra el 1-0 gracias a un cabezazo de Igor Jesus. La secuencia mezcló la eficacia del local con los errores de la visita. Castellón opta por un saque largo en vez de jugar por bajo, habiendo espacio. Luego, Marcelo Díaz comete el pecado de dejar libre a Artur, quien gira y abre el balón para Savarino. Y finaliza la acción con la mala salida de Castellón, anticipado por Igor Jesus en el área.

DIAESPORTIVO/PHOTOSPORT

Considerando la faena cómoda de Estudiantes ante Carabobo, en paralelo, la derrota dejaba fuera a la U. Por lo mismo, Álvarez necesitaba cambiar el libreto para encontrar un gol. El DT sacrificó a Marcelo Díaz, quien no tuvo su mejor jornada, para el ingreso de Altamirano, de otras características.

Con uno menos y la ventaja del 1-0, Botafogo no se acomplejó en ceder la iniciativa y jugar de contragolpe. De hecho, mediante esa vía, encontró un segundo gol, obra de Artur en los 55′. Para fortuna de los chilenos, la revisión del VAR permitió anular el tanto por una mano. Un 2-0 era letal para las intenciones universitarias.

Había que arriesgar y ser preciso a la hora de la finalización de las jugadas. Las pasadas de Hormazábal le daban profundidad a la U por la derecha. El punto era que el equipo quedaba expuesto (y mal parado) a la salida rápida del local. En los 69′, casi anota Igor Jesus precisamente con una transición veloz, pero Castellón contuvo su remate. El 99 de los albinegros tuvo de cabeza a los centrales de la U.

Un gol cambiaba la ecuación. Álvarez mantuvo a Fernández y sumó a Guerra, reemplazando a Di Yorio. El control del balón le pertenecía al elenco chileno, sin embargo no era lo suficientemente profundo. El reloj también era enemigo.

La U intentó, pero no se le dio. La derrota en Brasil, sumado al triunfo de Estudiantes sobre Carabobo, dejó a Universidad de Chile fuera de la Libertadores con 10 puntos. No se pudo romper la racha: hace 13 años que el club del chuncho no alcanza los octavos de final del certamen. Por cierto, también implica no recibir un cuantioso cheque de US$ 1.250.000 por clasificar. El premio de consuelo está en disputar la Copa Sudamericana. No es lo mismo.

Ficha del partido

Botafogo: John; Vitinho, Jair Cunha, A. Barboza, Alex Telles (89′, M. Ponte); Gregore, M. Freitas; Artur, J. Savarino (67′, Danilo Barbosa), Cuiabano (59′, Allan); e Igor Jesus. DT: R. Paiva.

U. de Chile: G. Castellón; F. Hormazábal, F. Calderón, N. Ramírez, M. Sepúlveda; M. Díaz (46′, J. Altamirano), C. Aránguiz; M. Guerrero, I. Poblete (86′, L. Assadi), L. Fernández; y L. Di Yorio (74′, N. Guerra). DT: G. Álvarez.

Goles: 1-0, 38′, Igor Jesus, cabezazo tras centro de Savarino.

Árbitro: A. Rojas (COL). Amonestó a Cuiabano, John (B); Guerrero, Hormazábal, Calderón, Altamirano (U). En los 27′, expulsa a Jair Cunha (B) por juego brusco.

Estadio Olímpico Nilton Santos, Río de Janeiro.