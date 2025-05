El plan de Gustavo Álvarez para dar la sorpresa frente a Botafogo y meterse en octavos de final de la Copa Libertadores

Desde que llegó a Universidad de Chile, en diciembre de 2023, Gustavo Álvarez impuso la misma filosofía que utilizó para salir campeón con Huachipato: ir partido a partido y nunca pensar más allá del rival de turno.

Tanto él como sus jugadores lo repiten cada vez que un juego importante se acerca, ya sea un clásico o la pelea por un título. Sin embargo, nunca habían estado tan cerca de un hito importante como este: clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores, después de 13 años.

Por lo mismo, el estratega transandino comenzó a pensar en Botafogo apenas se enteró de que debe conseguir, al menos, un empate en Río de Janeiro para asegurar el paso a la siguiente fase, sin tener que esperar el resultado entre Estudiantes y Carabobo, en La Plata (ambos partidos se juegan hoy martes a las 20.30).

Lo primero que hizo fue sacar a Matías Zaldivia de la última línea y probar una nueva dupla de centrales ante Huachipato: Nicolás Ramírez acompañó a Franco Calderón. ¿La razón? El exdefensa de Colo Coló está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que no estará esta noche en Brasil.

Pero eso no fue todo. Álvarez luego buscó alternativas con una línea de tres ante Deportes Limache y allí los elegidos fueron Fabricio Formiliano y Nicolás Fernández, quienes fueron acompañados por Zaldivia, y aunque el nuevo esquema (3-4-1-2) lo convenció, Formiliano y Fernández pagaron el costo de la derrota: la zaga estará compuesta por Fabián Hormazábal, Calderón y Ramírez.

Contreras y Fernández eran la dupla original en el ataque, pero el 'Tucu' se lesionó. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

La lesión que pudo cambiar toda su planificación

El DT de la U no pasó por alto la planificación de su rival para el duelo de este martes (20.30). Apenas se enteró de que los dirigidos por Renato Paiva tendrían nueve días de descanso antes de la fecha mencionada, ya que jugaron con una oncena alternativa en la Copa de Brasil y suspendieron su duelo por el Brasileirao, intentó hacer lo mismo con la “oncena copera” de los azules.

“Tomé esta decisión el día que jugamos con Huachipato. Botafogo jugó con Flamengo y suspenden el partido de este sábado por la relevancia que le dan al encuentro del martes y yo tomo la decisión de llegar con 9 días de descanso al igual que ellos", reveló Álvarez la semana pasada.

La apuesta no le salió bien. La “discontinuidad” -como la llamó el técnico azul- de sus dirigidos hizo que los tomateros abrieran la cuenta. Y aunque eso le sirvió para probar el esquema con cuatro delanteros (que usará en Brasil si Botafogo va ganando), terminó por pasarle la cuenta a Rodrigo Contreras y masticando una dura derrota.

El Tucu presentó dolencias físicas el sábado pasado y estuvo a punto de quedarse fuera de la convocatoria, pero finalmente viajó con el resto de la delegación y lo mantendrán con precaución hasta un poco antes del cotejo. De no recuperarse, su lugar será ocupado por el “cortado” Lucas Assadi y así no perder futbolistas en el ataque en caso de que el resultado sea adverso.

Es que si bien la U comenzará con Leandro Fernández libre en la zona de ataque y Lucas Di Yorio como referente de área, no será extraño que lance la artillería pesada si la clasificación se le escapa en la cancha del Nilton Santos: meterá a Contreras (Assadi) y a Nicolás Guerra para que acompañen a Fernández y Di Yorio. Si el Tucu no llega, Assadi ingresará por las orillas y Di Yorio irá al centro.

“Si bien les ganamos en Santiago, ellos acá son fuertes con su gente y su clima. Va a ser un partido difícil. Hay que ir trabajándolo de a poco. La propuesta tiene que ser la misma que venimos implementando, salir a buscar el partido donde nos toque jugar”, adelantó Fernández.

El mismo que llegará a este choque con la motivación al tope, luego de una larga conversación con Álvarez y un paso por la banca de suplentes por no privilegiar lo colectivo por sobre lo individual. “Soy un jugador temperamental, en Chile te ven con otros ojos, pero es mi forma de ser, lo que me llevó adonde jugué. Trato de manejarlo para no afectar al equipo, pero siempre con la competitividad que me pertenece”, confesó.

Gustavo Álvarez no quiere que sus jugadores se echen atrás ante Botafogo. Foto: Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El discurso que pretende alejar los fantasmas

A la U le basta sumar para avanzar a la ronda de los 16 mejores de la Copa Libertadores. Incluso, si pierde, podría llegar a ese selecto grupo siempre y cuando Carabobo le gane a Estudiantes, en Argentina.

Y aunque en Brasil esperan que la escuadra chilena salga a resguardarse, Álvarez les dijo desde el primer día a sus dirigidos que no cambiarán su forma de jugar y respetaran el esquema que vienen implementando. “Vamos a ir a ganar el grupo”, dijo el director técnico de los estudiantiles.

Palabras que les repite en cada charla técnica que tiene con el plantel y que este lunes tomaron aún más fuerza, en el último entrenamiento que se realizó en el campo de Fluminense. Álvarez les volvió a recordar uno de los objetivos que tenían desde el inicio de temporada y no era otro que competir y no solo participar en la Copa Libertadores, por lo que los alentó a dar la sorpresa en Río de Janeiro.

En la última práctica, la U definió que formará con Gabriel Castellón, en el arco; Hormazábal, Calderón y Ramírez, en defensa; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Matías Sepúlveda, en el medio; Israel Poblete, en la creación; Di Yorio y Fernández, en la delantera.