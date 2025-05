El técnico de la U asume su apuesta fallida ante Limache y le manda un duro recado a Botafogo

La U llegaba a la cancha sintética de Quillota con la posibilidad de quedar puntera de la Liga de Primera. Pero al frente tenía al matagigantes, Deportes Limache, y el técnico de los azules, Gustavo Álvarez, estaba pensando más en el duelo del martes con Botafogo que en el torneo nacional.

Por lo mismo, tras la derrota ante el cuadro tomatero, el adiestrador argentino asumió la responsabilidad y explicó por qué metió una oncena con varios reservas al estadio deLucio Fariña. “Esto no es una excusa y tampoco diré que debíamos postergar el partido, pero cuando veo la programación de Botafogo y me enteró que llegarán con 9 días libres al compromiso con nosotros, presento un equipo alternativo”, sostuvo el estratega.

Luego agregó que es respetuoso del reglamento y que no pedirá que le suspendan encuentros por su participación en la Copa Libertadores. “No hicimos un buen partido y soy responsable de ello, pero no voy a postergar partidos para jugar con el mismo once porque eso sería faltar a mi palabra”.

Acto seguido, Álvarez defendió a sus elegidos diciendo que “no es fácil jugar con discontinuidad, pero era necesario este plan para el día de hoy. Tomé esta decisión el día que jugamos con Huachipato, Botafogo jugó con Flamengo y suspenden el partido de este sábado por la relevancia que le dan al encuentro del martes y yo tomo la decisión de llegar con 9 días de descanso al igual que ellos”.

Consultado sobre cómo parará el equipo en Río de Janeiro, pues basta que empate para que avance a octavos de final del torneo continental, Álvarez fue lapidario: “El martes vamos a ir a ganar el grupo”.

Por último, el DT de los laicos insistió en blindar a sus pupilos y enfatizó que “si uno es intolerante con los errores, imprecisiones y bajas rendimiento, no debe estar a cargo de un grupo humano. ¿Me preocupa que los delanteros no hagan goles? Los harán el martes“.

Universidad de Chile enfrentará a Botafogo por la última fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores, este martes 27 de mayo, a las 20:30 horas.