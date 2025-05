Carnaval azul: la U le pasa por encima a Huachipato y avisa que peleará el título de la Liga de Primera

Universidad de Chile estiró su buen presente, y de la mejor manera. La atención del equipo laico está dividida en tres frentes y la virtud es que no ha descuidado ninguno. Clasificado en la Copa Chile y asegurada su permanencia en la arena internacional (sea Libertadores o Sudamericana), ahora golpeó la mesa en la Liga de Primera. Bajo la lluvia, en el Estadio Nacional, le pasó por encima a Huachipato con un expresivo resultado de 5-1. Dentro de la cancha, todo es regocijo en la U.

Como expresión de lucha, el partido duró menos de un tiempo. Casi nadie auguraba que el trámite del compromiso fuese con una supremacía tan marcada y en un lapso tan corto. Entre los 13′ y los 36′, el equipo del chuncho marcó cuatro goles, encaminando la victoria a punta de una eficacia envidiable. Si bien la U arrastraba una racha de tres triunfos seguidos en el torneo local (3-1 a La Serena, 3-2 sobre Palestino y 1-0 a la UC), lo de este domingo tiene una dimensión diferente, por lo cuantioso del marcador.

Si bien Gustavo Álvarez mantuvo la base titular, cambió la estructura. Con la suplencia de Matías Zaldivia, los azules defendieron con cuatro en el fondo. Con Javier Altamirano como el tercer mediocampista (el dúo dinámico Díaz-Aránguiz no se toca), atacó con Maximiliano Guerrero, Rodrigo Contreras y Leandro Fernández. Huachipato no salió a esconderse. Inició adelantándose en la cancha, posicionándose en campo rival.

Sin embargo, desde que los universitarios abrieron la cuenta, el partido cambió. Empezó la aplanadora. La U sacó a relucir una efectividad asombrosa: en el primer tiempo registró cinco tiros a portería; los cinco fueron goles. En los 13′, Rodrigo Contreras abrió el marcador, definiendo con un zurdazo bajo. Una falla en la entrega de la visita, Altamirano apura, el Tucu gana la posición y remata para el 1-0.

Carnaval azul en el primer tiempo

En los 20′ sucedió el 2-0, obra de Javier Altamirano, con una volea. Gracias a la pelota parada, y tras un rechazo débil de la zaga acerera, el ex Estudiantes (cumpliendo la ley del ex) saca un remate en la frontal para estirar la ventaja. El equipo de Jaime García ya estaba adolorido y ocurrió el 3-0. Tres minutos después, apareció nuevamente Contreras, quien conectó un centro bajo de Guerrero. Cierre perfecto de una impecable jugada elaborada, de un lado al otro. El ex Everton justificando su titularidad, dejando en la banca a Lucas Di Yorio.

La U se desató en ofensiva. En los 36′ sucedió el 4-0 gracias a Fabián Hormazábal, quien definió solo de cara al sufrido golero Odriozola. Pase filtrado de Fernández, quien dejó solo al lateral, proyectado en ataque. El ex O’Higgins incluso tuvo tiempo para amagar antes de percutar. El quinto se produjo en el tiempo añadido, tras el cobro de un penal a instancias del VAR, por falta de Velásquez a Contreras. Ejecutó Fernández para el 5-0. Carnaval a toda potencia. Y la lluvia le daba un toque especial a la jornada.

¿Qué debía hacer Huachipato en el complemento? ¿Cerrarse para no recibir más goles? García agitó el avispero con tres cambios de entrada. Reordenó sus fichas y su escuadra se vio algo mejor, aunque el excesivo marcador en contra era básicamente irremontable. En los 50′, Cris Martínez descontó con un cabezazo.

Amparado en una ventaja relevante, Álvarez empezó a administrar sus fuerzas, como por ejemplo reemplazar a sus volantes centrales (Díaz y Aránguiz). También le dio espacio a Di Yorio, en lugar del Tucu Contreras, el flamante artillero azul. Era difícil sostener el hambre ofensivo que demostraron los laicos en los 45′ iniciales. Además, con un 5-1 a favor, la dosis de relajo se hace inevitable.

Con este resultado, Universidad de Chile da un golpe en la mesa, avisando que será un candidato de fierro para conquistar la Liga de Primera (y quitarse la espina del año pasado). Alcanza los 19 puntos y es el único escolta de los líderes (Audax, Palestino y Coquimbo), que tienen 22. Por lo demás, tiene dos partidos pendientes, ante Unión Española y Colo Colo. Por lo tanto, la cima empieza a aparecer en el horizonte.

Ficha del partido

U. de Chile: G. Castellón; F. Hormazábal, F. Calderón, N. Ramírez, M. Sepúlveda (72′, A. Díaz); M. Díaz (59’, F. Moya), C. Aránguiz (60′, G. Montes); J. Altamirano; M. Guerrero (66′, M. Zaldivia), R. Contreras (72′, L. Di Yorio) y L. Fernández. DT: G. Álvarez.

Huachipato: R. Odriozola; M. León (57′, M. Gutiérrez), R. Caroca, N. Vargas, L. Velásquez (46′, J. Figueroa); J. Martínez (57’, C. Villanueva), C. Sepúlveda, S. Silva (46′, B. Garrido); M. Briceño (46′, B. Gazzolo), L. Altamirano y C. Martínez. DT: J. García.

Goles: 1-0, 13′, Contreras, define con zurdazo bajo; 2-0, 20′, Altamirano, de volea con la zurda; 3-0, 23′, Contreras, conecta centro bajo de Guerrero; 4-0, 36′, Hormazábal, define solo ante Odriozola; 5-0, 45′+4, Fernández, de penal; 5-1, 50′, C. Martínez, cabezazo tras centro de Figueroa.

Árbitro: C. Díaz. Amonestó a Velásquez, Vargas, C. Martínez, Sepúlveda (H).

Estadio Nacional. Asistieron 35 mil personas, aprox.

En cursiva, jugadores juveniles.