Gustavo Álvarez perfectamente pudo haberse tomado la revancha. Con Colo Colo en el suelo, por las eliminaciones en la Copa Libertadores y en la Copa Chile, además de la imposibilidad de disputar la Copa Sudamericana, el técnico de la U pudo haber recordado la álgida disputa por el título de 2024, que incluyó el sarcasmo de Jorge Almirón.

Sin embargo, el estratega de Universidad de Chile opta por un camino distinto. Tiene una realidad más auspiciosa en la que enfocarse. Los laicos son el único equipo nacional que se mantienen en competencia a nivel internacional. El DT, aunque podría mirarlo desde una perspectiva propia y favorable, prefiere extender el diagnóstico. Y ahí la conclusión es más bien preocupante.

Gustavo Álvarez evita lapidar a Almirón y clama por un mejor rendimiento de los equipos chilenos a nivel internacional

"Mi deseo es un fútbol chileno cada vez mejor. Uno se va encariñando con el país, su fútbol y el día a día. Me gustaría que los equipos chilenos tengan el mejor rendimiento a nivel nacional e internacional, independiente de los colores. Por el bien del fútbol del país“, apunta el entrenador argentino, quien obtuvo un título con Huachipato.

Eso sí, admitió que no ha revisado en profundidad las actuaciones que las escuadras nacionales que intervienen tanto en la Copa Libertadores como en la Sudamericana. “No hice un análisis de equipo por equipo, lo veo a nivel nacional porque los he enfrentado a algunos de ellos“, puntualiza.

Gustavo Álvarez, en un partido de la U (Foto: Photosport) PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

De todas formas, con la excusa de la escasa posibilidad de observar rendimientos, opta por evitar la confrontación y centrarse en lo único que puede controlar: el rendimiento azul. “Los vi poco, sé los resultados, pero no puedo decir si ha crecido o decrecido la competencia o competitividad de años anteriores. En la U puedo decir que sí, pero no puedo juzgar a otros clubes“, establece.

En el último escenario, el planteamiento del entrenador hacia sus dirigidos, es claro. “Independientemente de la competencia que un equipo tiene por delante, para mí hay una sola manera de trabajar que es concentrarse en el día a día. Digo que es como una escalera que uno mira el escalón, pisa firme y avanza y, si mira la cima, puede caer en ansiedad“, enfatiza.