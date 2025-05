Una clasificación y muchos millones: el abultado pozo que se juega el plantel de la U en la visita a Botafogo

Es raro el escenario que enfrenta Universidad de Chile. Los azules encabezan el grupo A de la Copa Libertadores y, visto así, afrontan el partido ante Botafogo con la primera opción para avanzar en el torneo continental. Tienen 10 puntos.

El problema radica en la revisión de la tabla de posiciones. Y ahí Estudiantes de La Plata y Botafogo aparecen como las grandes amenazas. No es exageración: los argentinos tienen nueve puntos y cierran su participación como locales ante el débil Carabobo. Los brasileños reciben a los laicos, en un encuentro cuya antesala ha estado marcada por los problemas de los hinchas azules para asegurar localidades en el estadio Nilton Santos. Viajaron 3.500. Los primeros 1.500 aseguraron boletos en la venta que abrió el club, aunque no en el sitio que le correspondería dentro del recinto. Se busca la solución para que puedan ingresar todos, incluso a nivel de embajada. Inicialmente, esos tickets fueron bloqueados.

Una clasificación y muchos millones: el millonario pozo que se juega el plantel de la U en la visita a Botafogo

La U se juega mucho en Brasil. Por añadidura, ante el campeón defensor, al que fue capaz de vencer en el partido que disputaron en el Estadio Nacional. Esa presentación los puso, de hecho, en el centro de las miradas de todo el continente.

Los laicos llegan, eso sí, con una dosis de tranquilidad. En el peor escenario posible, una derrota ante Botafogo y un triunfo de Estudiantes, ya tendrían asegurado un lugar en la próxima edición de la Copa Sudamericana. El premio de consuelo, aunque considerable, distaría mucho de las expectativas que alimentó, precisamente, el arrollador inicio en el principal torneo de clubes a nivel continental.

Los azules también se juegan un millonario bono. Y ahí radica buena parte de la necesidad de asegurar un buen resultado. En la robustecida de estímulos ofrecidos por la Conmebol, avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores implica asegurarse otros US$ 1,25 millones. La cifra se suma a los US$ 3 millones que ya ingresaron por insertarse en la fase de grupos del torneo continental y a los US$ 990 mil que se recaudaron por mérito deportivo. Es decir, por las tres victorias que han sumado en la fase de grupos. Una más, incrementaría el pozo en US$ 330 mil.

Los jugadores, por cierto, tienen una motivación específica: la mitad de los ingresos que lleguen desde Luque por el avance irá directamente a sus bolsillos.

Rodrigo Contreras, entre defensores de Estudiantes de La Plata (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

De ahí en más, las cifras dan para ilusionarse. Alcanzar los cuartos de final reporta US$ 1,7 millones y entreverarse entre los cuatro mejores del torneo garantiza US$ 2,3 millones. Los que lleguen a la final entran en otra dimensión: hay US$ 7 millones como consuelo para el que no levante el trofeo y US$ 23 millones para el que alcance la denominada Gloria Eterna.

La diferencia

En la Copa Sudamericana, los estímulos son igualmente considerables, aunque más modestos que en el torneo principal. A los playoffs entran los ocho mejores terceros de la Copa Libertadores, un cupo que la U tiene, efectivamente, asegurado. Llegar a esa instancia garantiza un bono de US$ 500 mil.

El pozo va aumentando según las distintas etapas del torneo. Así, por ejemplo, los cuartofinalistas se embolsarán US$ 600 mil y los semifinalistas, US$ 800 mil.

Tal como sucede en la Libertadores, los finalistas se llevan la tajada más grande: US$ 2 millones para el club que no logre levantar el trofeo y US$ 8 millones para el que obtenga La Segunda Mitad de la Gloria, como designa la Conmebol a la Copa Sudamericana.

Los dimes y diretes

El duelo entre Botafogo y la U ya se está jugando. Renato Paiva, el técnico del equipo de la estrella solitaria adelantó la estrategia que espera de los laicos. “Creo que la U será más defensiva y diferente del primer partido. Teníamos cero puntos y jugaba en su casa”, disparó el estratega, como parte de un análisis que, en rigor, no dista mucho de lo que muestra cada escuadra que juega en territorio ajeno. Incluso el suyo.

Los azules no guardaron silencio ante la alusión. “Eso ya es tema de él. Nosotros somos muy optimistas con nuestro trabajo y ojalá que lo podamos implementar”, contestó Leandro Fernández, una de las esperanzas de gol de la escuadra estudiantil.

El ariete se aferra a un sello que el equipo de Gustavo Álvarez pretende transformar en identidad. “La propuesta tiene que ser la misma que venimos desde el año pasado, de salir a buscar los partidos”, planteó el exdelantero de Independiente.

El discurso coincide con el que expresó Gustavo Álvarez. “El martes vamos a ir a ganar el grupo”, declaró el estratega, después del revés ante Limache, con un equipo alternativo. “Si uno es intolerante con los errores, imprecisiones y bajas rendimiento, no debe estar a cargo de un grupo humano. ¿Me preocupa que los delanteros no hagan goles? Los harán el martes“, sentenció.