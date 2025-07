La petición del arquero del Udinese a Alexis Sánchez en medio de la incertidumbre por el futuro del delantero

Alexis Sánchez todavía no toma una decisión al respecto de su futuro. Si bien, al Niño Maravilla le resta un año de contrato con el Udinese, ahora tiene sobre la mesa una millonaria oferta del Fenerbahçe. Como informó El Deportivo, el equipo comandado por José Mourinho le ofrece un vínculo de una temporada para el tocopillano a cambio de 4 millones de dólares de salario.

En Italia, la situación del delantero genera especial interés. El formado en Cobreloa tuvo un quiebre con Kosta Runjaic, el entrenador del Udinese. Actualmente, la relación entre ambos está quebrada. Esto luego de los emplazamientos públicos del delantero al DT y las posteriores respuestas del estratega.

Aun así, en el plantel siguen valorando el aporte del goleador histórico de la Roja. Así lo dio a conocer Daniele Pardelli, el arquero del cuadro friulano. En entrevista con TV 12, el guardameta le pidió al ariete que considere seguir en el club. “Espero que Sánchez pueda quedarse, porque es como ver entrenar a un niño; ama este deporte, este club y esta tierra”, señaló.

Sánchez tuvo poca continuidad en el Udinese.

El arquero, que también fue compañero de Sánchez en el Inter de Milán, reflexionó en torno a la carrera del ex Manchester United. “Espero que se quede con nosotros, pero cada uno toma sus propias decisiones y sabemos que su año no ha sido del todo positivo. Está en la edad adecuada para poder elegir su futuro”, dijo.

La visión de Sánchez

Más allá de la petición de su compañero, el atacante ha sido claro en el rumbo que busca darle a su carrera, que está en su etapa final. “Estoy enojado, tuve un entrenador que no entendía mi concepto. Yo soy profesional en todo ámbito, hay jugadores que juegan hasta los 40 años como Modric o Cristiano Ronaldo y creo que puedo ser como ellos. Me siento muy capacitado”, dijo hace algunas semanas.

Ahora, Mourinho nuevamente está en su horizonte. Con el DT portugués tuvo una relación tensa en Inglaterra. Aunque ambos también han tenido términos elogiosos para el otro. “Es uno de los mejores entrenadores del mundo por su forma de entrenar, por cómo estudia los vídeos y por cómo hace las cosas. Pero luego, dentro del grupo había una sensación rara”, dijo Sánchez en su momento.

El lusitano, en tanto, fue autocrítico por no poder sacar la mejor versión del tocopillano. “Quizás fui yo el que no fui capaz de introducirme y sacar lo mejor de él. Como entrenador a veces tienes la capacidad de sacar lo mejor de los jugadores y otras veces no tienes éxito en ese acercamiento”, añadió. “Pero la realidad es que siempre sentí que Alexis era un hombre triste. Siempre voy a desearle lo mejor a cualquier jugador”, sentenciaba.