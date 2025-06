¿Se reencuentran? La tirante relación entre Alexis Sánchez y José Mourinho que puede tener un nuevo capítulo en Turquía.

Alexis Sánchez debe definir su futuro. El Niño Maravilla no sabe donde continuará su carrera luego de la irregular temporada que tuvo en el Udinese, marcada por las lesiones y un conflicto con el entrenador Kosta Runjaic. Aunque el tocopillano ya ha dejado en claro cuales son sus deseos.

“Quiero seguir en Europa, necesito más continuidad. La U está jugando bien, tiene un buen equipo, pero yo quiero seguir en Europa”, dijo durante su último paso por Chile. Si bien Universidad de Chile ha manifestado intenciones de ficharlo, el formado en Cobreloa cierra las puertas.

En el Viejo Continente, el nombre de Sánchez resuena en un grande de Turquía. “El Fenerbahce podría dar el paso oficial en poco tiempo dependiendo del curso del traspaso”, dieron a conocer en el el sitio ABC Gazetesi.

Mourinho y Sánchez en el Manchester United.

En esa línea, el medio enfatiza en que es un fichaje visado por el entrenador. “José Mourinho busca a alguien con experiencia en grandes partidos y Alexis Sánchez se perfila como el candidato ideal. La experiencia de Sánchez en grandes clubes europeos a lo largo de su carrera cumple con las expectativas del técnico portugués”, agregan.

Una relación tensa

El portugués ya dirigió al goleador histórico de la Roja. Fue en su infausto paso por el Manchester United. En aquella ocasión, la relación entre ambos no terminó de la mejor forma. “Mourinho es uno de los mejores entrenadores del mundo por su forma de entrenar, por cómo estudia los vídeos y por cómo hace las cosas. Pero luego, dentro del grupo había una sensación rara”, comentó el Niño Maravilla en su momento.

“Estabas dentro del equipo y al instante fuera. A veces no jugaba, luego jugaba, luego no jugaba y como jugador pierdes confianza, cada jugador pierde su confianza. Se creó una atmósfera que no era saludable”, añadía.

Mourinho, por su lado, también ha hablado del chileno. “En Inglaterra no estaba en su hábitat natural. Aquí está feliz y en su hábitat. Está todo bien”, dijo cuando Sánchez pasó al Inter de Milán.

Un par de años antes había abordado el tema desde una arista similar. “Sentí que no era una hombre feliz. Y creo que en el trabajo en que estés, cuando no estás feliz es difícil rendir a cualquier nivel”, comentaba el lusitano.

“Quizás fui yo el que no fui capaz de introducirme y sacar lo mejor de él. Como entrenador a veces tienes la capacidad de sacar lo mejor de los jugadores y otras veces no tienes éxito en ese acercamiento”, añadió. “Pero la realidad es que siempre sentí que Alexis era un hombre triste. Siempre voy a desearle lo mejor a cualquier jugador”, sentenciaba.

¿Dónde debe seguir Sánchez?

En Chile, el debate por Sánchez está instalado. Históricos de la Roja han comentado su futuro. “Debe seguir en Europa. Retirarse allá y luego venir a a Chile a descansar, que lo tiene merecido”, dijo Jorge Aravena a El Deportivo.

Gustavo Moscoso profundizó en esa idea: “Un jugador de fútbol no se tiene que dejar llevar por ninguna opinión extra al sentimiento. Las capacidades puestas en la cancha dependen de la seguridad del jugador y esa seguridad siempre es el conocimiento de las condiciones que uno tiene. Nadie mejor que él para saber si está o no está para ligas europeas”.