“No supo valorar a un campeón”: en Italia se cuadran con Alexis Sánchez y lanzan dura crítica al DT de Udinese

En Italia le dan un importante apoyo a Alexis Sánchez. Tras el tortuoso paso por las Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Chilena y una compleja temporada en el Udinese, el Niño Maravilla recibió un espaldarazo por parte de los hinchas del cuadro de Friuli.

Así lo dejaron en claro en una publicación del sitio TuttoUdinese, medio deportivo partidario que se encarga de cubrir la actualidad del club bianconeri. Y es que según apuntan en el citado artículo, el bajo nivel que exhibio el tocopillano en la campaña 2024/25 no se debe a un factor plenamente deportivo, sino que recae en las malas decisiones que tomó su entrenador, el alemán Kosta Runjaic.

En ese marco, desde el portal italiano son tajantes al señalar que la conducción del DT mermó en el nivel del nortino, sobre todo por las diferencias que mostraron el uno con el otro. “Sánchez vs. Runjaic: una relación que nunca despegó y una oportunidad perdida para todos“, titularon.

Para TuttoUdinese, el esperado retorno de Sánchez a la institución se vio opacado por la falta de capacidades del adiestrador en el banquillo. “Lo que debería haber sido una gestión cuidadosa, gradual y respetuosa de las condiciones físicas de un campeón, pareció ser, en cambio, una estrategia dictada más por la desconfianza que por la evaluación técnica. Sánchez nunca fue el centro del proyecto; de hecho, nunca se le consideró un recurso valioso, ni siquiera en los momentos en que el equipo habría necesitado experiencia, personalidad y visión de juego“, escriben.

Cabe recordar que el delantero chileno estuvo largos meses aquejado por una lesión y no pudo participar de diversos encuentros de la Serie A. En concreto, solo disputó 13 partidos. Además, tampoco anotó goles ni registró asistencias, protagonizando su año más pobre en el Viejo Continente.

Sin embargo, a pesar de estos magros números, en la publicación cargaron con todo en contra del DT teutón y defendieron al ariete nacional. “Una oportunidad perdida para todos: para el entrenador, que no supo valorar a un campeón; para el club, que no supo aprovechar al máximo el efecto de un regreso romántico e importante; para la afición, que vio desvanecerse el sueño de abrazar de verdad a su número 7. En un momento de transición para el Udinese, esta historia también deja un sabor amargo y representa otra señal de un mal año, en el que demasiadas decisiones, incluso las humanas, parecen no haber encontrado el equilibrio adecuado", lanzan.

Con un rendimiento que deja en duda su estadía en Udine, el citado medio mostró su desazón por la posibilidad de ver partir a un referente del equipo. "El futuro, a estas alturas, parece ya escrito: Sánchez dejará el Udinese, y lo hará con amargura. Sus palabras —“Espero ir a un equipo que me dé la oportunidad de jugar y continuidad. Soy profesional desde los 15 años”— son una despedida anunciada, agravada por el hecho de que con la posible permanencia de Runjaic (a pesar del cambio de propietario en curso) no habrá margen para cerrar la brecha", cierran.