Con seis chilenos: se abre el remodelado y millonario Mundial de Clubes

La promesa de la FIFA era construir “el torneo de clubes más inclusivo de la historia”. Uno de los anhelos del presidente Gianni Infantino, en el afán expansionista de las competencias a nivel global, verá la luz desde este 14 de junio. El principal evento futbolístico del año da su puntapié inicial este sábado, en un convulsionado Estados Unidos, por motivos que exceden largamente lo deportivo. Arranca un inédito Mundial de Clubes de 32 equipos, a la usanza de las Copas del Mundo de selecciones.

El certamen marca la primera edición de este torneo, que nació en el año 2000, con un renovado formato, con la inclusión de más elencos, de las seis confederaciones. En adelante, se disputará cada cuatro años. No ha estado exento de polémicas. Primero, porque su ubicación en el calendario obliga a extender la temporada para los equipos europeos, que ya tuvieron un extenuante curso 24-25. Se agrega, además, la baja venta de entradas para el duelo inaugural entre Inter Miami y el Al Ahly egipcio (20.00 horas), que ha obligado a una drástica disminución en el precio.

La tienda donde milita Lionel Messi, invitado a la cita, disputará el encuentro inaugural ‘como local’, porque será en el Hard Rock Stadium de Miami, donde fue la final de la Copa América 2024, entre Argentina y Colombia.

El Inter Miami de Messi abre este sábado el Mundial de Clubes. PATRICIA DE MELO MOREIRA

En total, este Mundial XL contará con 63 partidos, en 12 estadios y 11 ciudades en el país del norte. Estados Unidos tendrá una prueba de fuego de cara a la organización de la Copa del Mundo 2026, con el factor extra de que en simultáneo acogerá la Copa Oro de la Concacaf y la MLS no se detendrá ante los otros eventos.

Los chilenos del Mundial

El certamen contará con futbolistas de 81 países. El que más aporta es Brasil, con 141 jugadores. Le sigue Argentina, con 103, y España, con 54. Chile cuenta con seis representantes en el campeonato. Cada uno llega a Norteamérica con distinta actualidad.

Para la región, la presencia de River Plate y Boca Juniors le da cierta cuota de cercanía al Mundial de Clubes. Esto crece en este lado de la cordillera con Paulo Díaz y Gonzalo Tapia en los Millonarios; más Carlos Palacios y Williams Alarcón en los xeneizes.

El zaguero, ausente de la última fecha doble de Eliminatorias, está ad portas de volver a las canchas tras superar una lesión (sinovitis de rodilla) y ser titular en la tienda ‘banda sangre’, donde es una pieza fija para la estructura defensiva de Marcelo Gallardo. No sucede lo mismo con Tapia, quien ha tenido poco y nada de participación. De igual manera, fue incluido en la lista de buena fe. River, que contará en EE.UU. con Franco Mastantuono, quien luego se unirá al Real Madrid, debuta el martes 17 ante el Urawa Red Diamonds de Japón.

En la vereda contraria, Miguel Ángel Russo está de vuelta en la banca de Boca (es su tercer ciclo). El cambio de entrenador es una nueva oportunidad para los chilenos del cuadro azul y oro para ganarse un espacio. Palacios llegó a Argentina con el aval de Juan Román Riquelme y aún no logra convencer. Además, asuntos extradeportivos han servido para que sea foco de la crítica. En el caso de Alarcón, ya superada una lesión, entra en la disputa por un lugar en el mediocampo, por ejemplo con el español Ander Herrera. El debut de Boca será este lunes, contra el Benfica de Portugal.

Carlos Palacios (Boca) y Gonzalo Tapia (River) son dos de los seis chilenos en el Mundial de Clubes.

El Flamengo de Erick Pulgar es uno de los cuatro clubes brasileños presentes en el Mundial. El mediocampista antofagastino, quien se perdió la última etapa de la Roja por determinación de Ricardo Gareca, es una pieza fija en el Mengao. La escuadra que dirige Filipe Luis juega este lunes 16 contra el Espérance de Túnez. El rival más fuerte del grupo es el Chelsea, último campeón de la Conference League.

El último de los chilenos en el certamen es Marcelo Allende, quien encontró su lugar en la lejana Sudáfrica. Dio una vuelta larga en el fútbol, donde incluso llegó a ser considerado como el “sucesor” de Alexis Sánchez. Es una de las figuras del Mamelodi Sundowns, el equipo más ganador de ese país. Allende es tricampeón de la liga sudafricana. The Brazilians debutarán este martes 17, ante el Ulsan HD surcoreano. Comparte zona con Fluminense y Borussia Dortmund.

Un estímulo altamente atractivo dice relación con los premios en dinero. Este Mundial de Clubes repartirá 1.000 millones de dólares entre todos sus participantes, la mayor cantidad para un torneo de fútbol hasta la fecha. Solo por participar, la FIFA repartirá US$ 525 millones, distribuidos de manera dispar considerando varios criterios. Por ejemplo, los seis elencos de la Conmebol recibirán US$ 15 millones cada uno. El equipo que gane la final recibirá US$ 40 millones. Por lo tanto, el ganador podría llevarse hasta US$ 125 millones.