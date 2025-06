La dura temporada de Alexis Sánchez que inquieta a Gareca en los días más cruciales de la Roja

La Serie A de Italia acaba de bajar el telón y Alexis Sánchez acumula muchas más dudas que certezas. En números, el tocopillano completó la peor temporada de su carrera en Europa, continente al que llegó a Udinese -el mismo club que lo cobija hoy- en julio de 2008.

Una rebelde lesión muscular retrasó el restreno del atacante con los bianconeri por casi cuatro meses. Faltaba una pretemporada a cabalidad, situación que le impidió convertirse en la gran estrella que prometía, después de su contratación por la dirigencia del club.

Encima, en las últimas semanas, el futbolista se ha enfrentado con el técnico Kosta Runjaic. Pese a que el goleador histórico de la Roja está en condiciones de jugar, el entrenador alemán ha decidido dar muy pocos minutos al atacante. Tras recuperarse de una nueva lesión, esta vez en la pantorrilla izquierda, el Dilla solo disputó cuatro de los últimos partidos y solo sumó 85 minutos, en total.

Frustración

La postergación se ha hecho eterna para un futbolista que no está acostumbrado a la suplencia. Menos a estar en el banco por todo un partido sin siquiera ingresar, una situación que lo ha llevado a publicar una serie de mensajes en sus redes sociales, en directa alusión a las decisiones de su DT. “Míster, conmigo siempre gana. Los campeones son así… Aunque otros no lo vean tu solo se profesional por el equipo, tus compañeros y por el club”, escribió Sánchez en su cuenta de Instagram, hace poco más de un mes.

El discurso no fue más que el remate de una diatriba que había sido un poco más encendida de días antes, cuando había desmentido las informaciones que lo ligan a Universidad de Chile. “Actualmente me siento en perfectas condiciones. Ya no está en mis manos jugar, son decisiones técnicas… yo solo cumplo con estar en forma y disponible para mi equipo, como el profesional que siempre he sido”, publicó.

Las palabras llegaron al aludido adiestrador germano, quien respondió al emplazamiento con cierta acritud: “Esa es una buena pregunta, Sánchez tiene razón en lo que dice. Al final las decisiones las toma el entrenador”, replicó el estratega.

Tanto revuelo causó la seguidilla de declaraciones cruzadas que hasta la dirigencia de la escuadra friulana debió zanjar el tema. Claro que lo hizo en favor del adiestrador teutón. “Sánchez merece el debido respeto, como todos los jugadores. Sin embargo, el respeto no se mide en el hecho de que juegues como titular o suplente. Son decisiones técnicas y el entrenador debe tener la libertad de tomarlas”, explicó el director deportivo Gianluca Nani.

“El DT no respeta a Sánchez”

En medio de la incertidumbre de su situación, el tocopillano no ha perdido el respeto del medio italiano. Uno de sus exentrenadores, el local Gianni de Biasi, salió en defensa de su antiguo dirigido.

“No es normal que un técnico como Kosta Runjaic se enfrente a un jugador como Alexis Sánchez. Si el chileno está bien, tiene que jugar, es importante para un plantel que es más joven. No es normal lo que está pasando con el futbolista. Todavía puede contribuir mucho en el camarín, puede aportar experiencia clave”, explicó el exseleccionador de Albania a La Tercera.

El europeo fue un poco más allá en sus apreciaciones. De acuerdo con su punto de vista, la actitud del entrenador alemán es reprochable, sobre todo, por la importancia que mantiene el tocopillano.

“Si está bien físicamente, es una falta de respeto que Runjaic no haga jugar a Alexis Sánchez. Es así, no lo respeta. Se ve que el chileno tiene las ganas de trabajar y se ha puesto el gran reto de jugar mucho más. No sé si el entrenador no lo ve, pero debería encontrar un equilibrio. No puede dejar afuera a una de sus estrellas”, advirtió De Biasi.

El exadiestrador del delantero chileno, a quien tuvo bajo sus órdenes en la temporada 2009-10 en Udinese, salió al paso de las versiones que hablan de una salida anticipada del jugador en su regreso al club. A pesar de que firmó un contrato que acaba en junio del próximo año. “Alexis Sánchez debería quedarse una temporada más en Udinese. Es más que solo un jugador, su experiencia lo convierte en un referente para los jugadores más jóvenes en el vestuario. No es un 9, es una segunda punta que maneja muchas facetas del juego… es uno que aprieta al jugador contrario, sabe asistir a sus compañeros, dificulta el avance de los contrarios, sabe fabricar faltas y es un constante motivo de preocupación para los rivales”, resaltó el entrenador italiano.

Regreso a la Roja

Esas, precisamente, son todas las variables que deberá manejar Ricardo Gareca en esta próxima doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Es cierto que Sánchez era uno de los regresos importantes para la cita anterior, en marzo pasado, cuando la Roja cayó en Paraguay y logró un desabrido empate ante Ecuador, en Santiago.

Sin embargo, un micro desgarro en la pantorrilla derecha impidió que el atacante volviera a calzarse la camiseta nacional, situación que no ocurre desde la Copa América de Estado Unidos, en junio del año pasado.

Esta vez promete ser diferente. El Tigre deberá recuperar las insatisfacciones y la frustración de un jugador de 36 años, quien completó la peor temporada de las 17 que ha podido disputar en Europa. Una en la que solo pudo sumar 14 presencias de los 40 partidos que jugó Udinese entre la liga y la copa, sin goles ni asistencias. En total, solo disputó 479 minutos, es decir, el 13,3% de los minutos totales del equipo en esta temporada.

“Alexis Sánchez ama a su selección y quiere estar de cualquier manera. Después tenemos que evaluar todos estos imponderables. Imagínate que no pude contar ni un minuto con Alexis en las Eliminatorias. Ni uno. Es de esos jugadores cuya vida es el fútbol. A su edad, no tiene ni un gramo de grasa”, dijo Gareca en entrevista con La Tercera.

En la misma nota, el argentino valoró el aporte de los experimentados. “Ese tipo de cosas te hacen pensar que uno puede contar con esos muchachos, porque son figuras fundamentales. Estamos también analizando este tipo de cuestión. Alexis es un jugador diferente. Si lo llamamos, viene, sin ningún tipo de duda”.