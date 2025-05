París es una fiesta: un notable PSG deja en ridículo al Inter y consigue su primera Champions League

Desde que los capitales qataríes tomaron la propiedad del Paris Saint-Germain, el objeto de deseo era ser campeón de Europa. Para aquello, abrieron la billetera y desembolsaron millones y millones para fichajes bombásticos. Messi, Neymar y Mbappé no lo pudieron conseguir. Quien diría que la versión del PSG más “terrenal” haya sido la que mejor jugara. El sueño se convirtió en realidad en Múnich, porque los parisinos ganaron al fin la Champions League. Minimizaron al Inter de Milán de una manera sorprendente y holgada. Un 5-0 histórico.

Se auguraba un duelo de fuerzas parejas, con el favoritismo repartido. Los franceses llegaron con el objetivo de coronar una temporada impecable, en la que habían ganado la Ligue 1 y la Copa local, además de tomarse revancha de la final de 2020. En ese sentido, los italianos contaban como aval su mayor estirpe copera, con tres títulos en su palmarés y la segunda definición en tres años.

Nadie era capaz de prever que existieran dos goles de ventaja en 20 minutos. Pero así sucedió. El primer tiempo del PSG fue impecable. Una expresión de alto vuelo. Con el 4-3-3 tradicional de los equipos de Luis Enrique, se desplegó en campo rival teniendo en la posesión su mejor aliado (la escuela del Barcelona). Un Inter encerrado, confiaba en robar el balón y salir rápido, lo que no aconteció.

La hegemonía de los parisinos se empezó a gestar desde un inicio. En los 12′ llegó la apertura del marcador con el gol de Hakimi, definiendo en posición de 9. El notable Vitinha rompió con un pase filtrado, asistiendo a Doué, y éste cede al marroquí, quien la empuja para el 1-0. El lateral pidió perdón por su pasado interista. Mientras el multicampeón galo reflejó la continuidad de su juego, los nerazzurri estaban atorados. Como que no tenían noción de que jugaban la final de la Champions.

En los 20′ llegó el 2-0 del joven Désiré Doué, con un tiro al primer palo que sufre un desvío en Dimarco y descoloca a Sommer. Una salida rápida, que nace de un despeje de Pacho, acabó en un gol que dio luces de cómo finalizaría esta historia. Era sorprendentemente cómodo el partido para los pupilos de Luis Enrique. Parecía un duelo cualquiera de la liga francesa, donde Paris minimizó al adversario.

Foto: UEFA

No le quedaba más remedio al Inter que arriesgar en el segundo tiempo. Esbozó una reacción, sin embargo no causó efecto. Definitivamente, no era el día de los lombardos. El PSG cedió el control, sin embargo fue letal en los contragolpes, aprovechando el desorden defensivo rival. Terminó construyendo una goleada tan justificada como memorable.

En los 63′, Doué hizo el tercero tras asistencia del grandioso Vitinha. Luego, en los 72′, llegó el turno del georgiano Kvaratskhelia, quien definió solo ante Sommer, tras pase de Dembélé. Pocas veces se vio en una final de Champions una diferencia tan radical entre un equipo y otro. El Inter de Simone Inzaghi se deshilachó, mostrando su peor rostro en el momento menos oportuno. El 5-0 definitivo fue obra de Mayulu.

En todas las finales jugadas en Múnich, se dio un campeón inédito: Nottingham Forest en 1979, Marsella en 1993, Borussia Dortmund en 1997, Chelsea en 2012 y ahora el PSG en 2025. Francia vuelve a estar en la cima del continente (lo que no sucedía hace 32 años), gracias a la obra maestra de Luis Enrique Martínez. Como diría la obra de Hemingway, París es una fiesta.

Ficha del partido

PSG: G. Donnarumma; A. Hakimi, Marquinhos, W. Pacho, Nuno Mendes (78′, L. Hernández); Joao Neves (84′, W. Zaire-Emery), Vitinha, Fabián Ruiz (84′, S. Mayulu); D. Doué (67′, B. Barcola), O. Dembélé y K. Kvaratskhelia (84′, G. Ramos). DT: Luis Enrique.

Inter: Y. Sommer; B. Pavard (54′, Y. Bisseck) (62′, M. Darmian), F. Acerbi, A. Bastoni; D. Dumfries, N. Barella, H. Calhanoglu (70′, K. Asllani), H. Mkhitaryan (62′, C. Augusto), F. Dimarco (54′, N. Zalewski); M. Thuram y L. Martínez. DT: S. Inzaghi.

Goles: 1-0, 12′, Hakimi, empuja el balón tras cesión por bajo de Doué; 2-0, 20′, Doué, tiro al primer palo que se desvía y descoloca a Sommer; 3-0, 63′, Doué, remate bajo tras pase de Vitinha; 4-0, 72′, Kvaratskhelia, define solo de frente a Sommer tras asistencia de Dembélé; 5-0, 86′, Mayulu, tras pase de Barcola.

Árbitro: I. Kovacs (RUM). Amonestó a Doué, Hakimi (PSG); Zalewski, Thuram, Acerbi y el DT Inzaghi (INT).

Estadio Allianz Arena, Múnich.