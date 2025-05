Alejandro Tabilo aborda el drama familiar con su padre: “Ha sido una etapa bastante difícil en mi vida”

Alejandro Tabilo atraviesa un complejo momento familiar. El tenista chileno está peleado con su padre, Ricardo, luego de una situación que estalló en la celebración del Día de la Madre.

En esa oportunidad, el papá del deportista realizó una respuesta en una publicación en Facebook del sitio Tenis Chile, donde aparecía una foto de Jano con su madre, María Álvarez. “Muchas felicidades a todas las madres y aprovecho agradecer a tenischile por el saludo con esa fotografía del recuerdo ya que Alejandro olvidó a su madre desde que compró la polola en un VIP de una discoteca del sector oriente de la capital”, fue la respuesta del padre del tenista, quien hizo referencia a Malena de Lorenzo, actual pareja del tenista.

El zurdo realizó su réplica mediante la misma vía. “Ricardo Tabilo, qué bien seguir escribiendo mentiras y una manera tan cobarde. Ahora te acuerdas que tienes tienes una linda mujer…", indicó.

Ahora, a un par de semanas de aquella interacción, la raqueta nacional se refirió al incidente que golpeó a su clan. En entrevista con ClayTenis, Tabilo contó todo el proceso que está viviendo. “Es algo que prefiero dejarlo en algo más personal, obviamente ya se sabe que todos los problemas personales a los que yo me refería antes, era por eso. Ha sido una etapa bastante difícil en mi vida, pero es algo que estoy tratando de solucionar internamente. Eso me tiene cada vez más tranquilo, así que por un lado, feliz de que igual ya se sepa un poco todo lo que pasó, porque esas son las razones por las que he estado más bajo. Es algo que tengo que solucionar por mi propia cuenta”, dijo.

A su vez, el nacido en Canadá comentó los pasos a seguir para sentirse mejor en términos de su salud mental. Algo que también se traslada al plano deportivo. “Sí, hago terapia con un psicólogo deportivo que se llama Pablo Pecora, me ha estado ayudando bastante, más como en la cancha, enfocarme más en el partido, en mis cosas, no pensar tanto en lo que está pasando afuera, ni cómo mirar tanto para afuera. Hay diferentes cosas que me puedan ayudar a seguir enfocado y seguir con la cabeza en la cancha, en mi tenis”, confesó.

Por último, el tenista también hizo un énfasis en la relación con su pareja tras los desafortunados comentarios de su padre. “Sí, estamos súper bien, ha sido una parte fundamental de todo esto, de mi camino. Lo que pasó no es justo para ella. También ha sido duro para ella, pero ha estado ahí apoyándome a mí con todo. Eso se lo agradezco mucho. Siempre ahí los dos, muy firmes, juntos”, cerró.