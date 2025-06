“A veces es mejor abandonar y dejar una buena imagen”: históricos de Chile evalúan el futuro de Alexis Sánchez en la Selección

La Roja volvió a fracasar en las Eliminatorias. Por tercer Mundial consecutivo, Chile no estará presente. Esta vez, el proceso tuvo su punto más bajo en Bolivia. Fue derrota 2-0 y Ricardo Gareca salió tras un mutuo acuerdo con la directiva de la ANFP. En la cancha, el portador del brazalete fue Alexis Sánchez. A diferencia de los dos procesos clasificatorios anteriores, aún restan dos jornadas en este camino.

Luego del partido, el Niño Maravilla fue el primero en dar la cara y hablar con los medios de comunicación. “Nunca había vivido esta situación. ¿Qué falta? Agachar la cabeza, autocrítica, ya sea en la ANFP y en los jugadores. Hay que seguir trabajando. Le pido perdón a la gente y a los jóvenes. Todos tenemos responsabilidad, empezando por mi", dijo el delantero.

El tocopillano abordó lo complicado que ha sido el encontrar reemplazantes para sus excompañeros, pero también se postuló para continuar siendo parte de las nóminas. “Hace tres años que está el recambio. La Generación Dorada terminó hace tiempo, lo digo siempre, ya está enterrada. Solamente quedo yo. Por mi lado me encuentro bien, solo le quiero dar la mano a los más jóvenes”, enfatizó.

En estas Eliminatorias, Sánchez ha jugado seis partidos y no ha hecho goles. Tiene 36 años y para el comienzo de las próximas clasificatorias, tendrá 38. ¿Llegará a jugarlas? La historia de la Roja debate sobre su presencia. Más allá de los plazos, hay un consenso en que podría estar en la parte inicial del período del DT que llegue, por lo menos en amistosos. “Es difícil que esté en un próximo proceso, porque van a pasar cuatro años. Tendrá 41 para el Mundial de 2030. Es un jugador ultra profesional, que se cuida mucho, pero los golpes van mermando la capacidad de los deportistas”, señala Jorge Aravena a El Deportivo.

Sánchez fue el capitán de la Roja en la caída ante Bolivia. DANIEL MIRANDA/APG NOTICIAS/PHOTOSPORT

“En estos partidos lo vi bien. Hizo un esfuerzo enorme en El Alto. Pero es muy complejo incluirlo incluso en el comienzo de las clasificatorias que vienen. Va a depender evidentemente de sus capacidades. Si está golpeado es difícil”, complementa el Mortero.

Una visión similar a la que expone Juan Carlos Letelier. “Si Alexis esta en las condiciones, como puede estar cualquier delantero que pueda pelear un puesto y que rinda, debiera estar. Va a depender solamente del técnico que esté en el momento y que él pueda rendir lo que todos esperamos”, dice el exdelantero.

“De la Generación Dorada, es el que mantiene un nivel decente. No ha aparecido un jugador en Chile que tenga su capacidad. Tiene que seguir con la idea de que se tiene que trabajar para que se vaya rápido. Mientras tanto, puede ser de mucha utilidad por su experiencia”, añade, por su parte, Gustavo Moscoso.

“No es un tema de edad, es físico”

Los tres exseleccionados comparten en su visión sobre el futuro. Sin embargo, muestran matices en lo expuesto por el formado en Cobreloa en esta doble fecha. “No es un tema de edad, es físico. Ahora Alexis llegó de un año donde casi no jugó. Nadie va a desmerecer lo que él ha hecho, pero también tiene que ser realista. A veces mejor abandonar y dejar una buena imagen de lo que hizo, que dejar una imagen de duda en el final de su carrera, pero eso depende del jugador”, comenta Letelier.

Ahí es cuando duda del rol que quiera tomar Sánchez en la futura Roja. “La parte técnica debe ver si quiere que el participe como ayuda para los mas jóvenes o que juegue”, remarca. Aun así, lo excluye de culpabilidad en el fracaso rumbo a Norteamérica 2026: “El equipo no se vio como queríamos, no se sacaron los puntos y esto involucra a todos, no solamente a Alexis Sánchez”.

Moscoso, quien fue mundialista con la Roja en España 1982, encuentra una explicación a que a sus 36 años el goleador histórico siga siendo titular en Chile. “He trabajado mucho en creación de fuerzas básicas aquí en México y yo soy producto de lo que son las divisiones inferiores de Universidad Católica. Siempre he entendido que ese desarrollo es como una botella de champán. Los jóvenes son el líquido y los viejos son el corcho. Si los chicos no tienen la capacidad de revolucionar ese líquido para tirar el corcho, debe seguir en la botella. Creo que Alexis es uno de esos casos”, estima el exdelantero.

“No sé cómo será en el trato directo con sus compañeros, pero de que es un ejemplo y un hombre de respeto, lo es. Me gustaría que siguiera. Puede ser por meses o por años. Todavía es superior a todo lo que viene como producto en el fútbol chileno”, añade.

Juan Carlos Letelier, Gustavo Moscoso y Jorge Aravena debaten sobre la continuidad de Alexis Sánchez en la Roja.

¿Cuánto le queda a Sánchez?

El tocopillano no sabe donde continuará su carrera. Luego del partido ante Argentina, dio luces de sus intenciones. “Quiero seguir en Europa, necesito más continuidad. La U está jugando bien, tiene un buen equipo, pero yo quiero seguir en Europa”, dijo en esa oportunidad.

Pese a la poca continuidad que tuvo en Udinese, el Mortero Aravena comparte con la visión de su exdirigido. “Debe seguir en Europa. Retirarse allá y luego venir a a Chile a descansar, que lo tiene merecido”, indica.

Moscoso profundiza en esa idea: “Un jugador de fútbol no se tiene que dejar llevar por ninguna opinión extra al sentimiento. Las capacidades puestas en la cancha dependen de la seguridad del jugador y esa seguridad siempre es el conocimiento de las condiciones que uno tiene. Nadie mejor que él para saber si está o no está para ligas europeas”.

¿Y hasta cuándo estará en la Roja? El propio Sánchez se puso fecha de vencimiento. “Si hay alguien mejor que yo, tiene que jugar. Quiero apoyar a los más jóvenes y apoyar”, dijo el jueves pasado.

El subcampeón de la Copa América de 1979 también comulga con esa noción. “Yo quisiera que siga jugando toda la vida. El fútbol tiene que retirarnos de nosotros producto del desarrollo, de los jóvenes que te dan la patada en las nalgas para irte”, establece.

Finalmente, Moscoso reflexiona en torno a la idea que tiene Sánchez de seguir en la Roja pese a los últimos fracasos. “Él es gente honrada. Fue parte de un grupo que nos hizo gozar de cosas muy importantes. Es una pena que de lo sublime se pase a resultados tan ridículos como estos, estando ellos ahí. Estoy seguro que no es problema de ellos, menos de él específicamente. Me duele que termine su carrera así, porque ya son tres mundiales”, cierra.