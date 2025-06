Ricardo Gareca le dice adiós a la Roja tras la caída ante Bolivia: “Nunca hubo un tema económico”

Ricardo Gareca sabía que estaba sentenciado. Desde antes del partido ante Bolivia, el ambiente era totalmente sombrío y era cosa de tiempo que se consumara el fracaso, a dos fechas del término de las Eliminatorias. Y, con ello, su salida de la Roja, lo que se consumó minutos después de la derrota por 2-0 ante los altiplánicos.

“Lo voy a tomar como un aprendizaje. Yo pierdo en todo esto. No estoy acostumbrado a vivirlo desde este lado de la tabla de posiciones”, reconocía en la previa del partido. Y agregaba, resignado: “Tener la calidad de jugadores que tengo y estar en estas circunstancias, jamás lo hubiera esperado. Es un desprestigio para Chile y para mí también. Soy un técnico que he tenido traspiés, pero vine con una enorme expectativa. No vine para esto. A todos nos pena y nos duele”.

Apenas terminó el partido, Pablo Milad y Jorge Yunge, presidente y secretario de la Federación de Fútbol de Chile, bajaron al camarín a conversar con el DT argentino para oficializar el fin de su vínculo, al no tener posibilidad matemática de alcanzar el Mundial de 2026. Fue una renuncia de mutuo acuerdo.

Una vez finalizado el diálogo que derivó en su salida, el Tigre posteriormente fue a despedirse de los jugadores y agradecerles por su trabajo. La situación obligó a modificar el esquema de comunicaciones, ya que estaba contemplado que el Tigre hablara en conferencia de prensa inmediatamente después de finalizado el encuentro. Finalmente, fue el seleccionador boliviano quien salió antes a charlar con los medios de comunicación.

“Tuve una reunión en el vestuario con los directivos y con toda la delegación. Les comunicamos que queremos descomprimir la situación, intentamos pelear hasta el final. Manifestamos el agraecimiento nuestro a todos. Nos sentimos muy contenidos en toda nuestra estadía en Chile. Quiero agradecer públicamente a los muchachos, jugadores, por el respaldo. Nunca hubo un tema económico, jamás le hecho juicio a nadie. Era ponernos de acuerdo. Sentí el respaldo de la dirigencia, ellos entendieron”, comenzó expresando.

“Más allá de que los resultado no se han dado, nunca hemos cambiado nuestra forma de ser ni de ellos hacia nosotros ni de nosotros hacia ellos, más allá de que los resultados no acompañaron en ningún momento”, complementó.

“Con toda la experiencia que tengo es un golpe duro para mi carrera, me tengo que levantar, como Chile en el futuro. No voy a contestar preguntas porque no tiene sentido”, se justificó, para luego explicar que su conferencia era solo de agradecimiento.

Números del terror

Gareca sumó apenas cinco puntos más de los que llevaba el interrumpido ciclo de Eduardo Berizzo y sólo añadió seis goles a favor (15 en contra). Resultado de aquello es que la selección chilena se encuentra última en la tabla. con 10 puntos y eliminada de la cita universal del próximo año a falta de dos fechas para el fin de las Eliminatorias.

La derrota frente al equipo altiplánico lo ratificó como el técnico de peor rendimiento de la Selección en partidos oficiales, con apenas un 17,3% de rendimiento.