La despedida más triste de la Generación Dorada

En una década, la selección chilena ha transitado por una época de contrastes profundos. De conseguir el máximo hito de su historia: el bicampeonato de la Copa América; a entrar en una espiral de fracasos, que tienen como punto cúlmine no clasificar a su tercer Mundial consecutivo. Si bien lo matemático sostiene una ilusión utópica, este martes, en Bolivia, se puede terminar la agonía. El aroma a fin de ciclo está cada vez más intenso en la Roja, particularmente para los integrantes de la Generación Dorada.

Todavía hay resabios de un grupo de jugadores que logró codearse en la elite internacional y que hoy avanza por las postrimerías de sus carreras, apuntalando procesos que han chocado una y otra vez con la cruda realidad del fútbol nacional. El tiempo pasa y es inevitable. Ni el más pesimista hubiese augurado que las últimas Eliminatorias de los “viejos dorados” de la Selección, tendrían al Equipo de Todos en el fondo de la tabla (cuando hasta el séptimo puede ir al Mundial).

En la derrota con Argentina, Arturo Vidal y Alexis Sánchez fueron titulares. Ninguno pudo ser factor para estrechar la diferencia existente con el equipo campeón del mundo. El caso del King fue el más notorio, porque su desempeño no fue el mejor, trasladando su flojo presente en el acontecido Colo Colo 2025, y su foco estuvo más en la confrontación con Rodrigo de Paul.

Al día siguiente, Vidal compartió un mensaje en su Instagram, que sonó a despedida. “No hay mayor orgullo que vestir esta camiseta. Dejé la vida en cada jugada, desde que con 18 años la vestí por primera vez y les prometí que ganaríamos. Ya no soy ese joven, pero el amor sigue intacto”, publicó. “Nunca una excusa, nunca una respuesta negativa. Siempre estuve y estará a disposición de La Roja y de mi país. Y lucharé cada pelota como la última, como lo he hecho toda mi carrera”, añadió.

Por su parte, Sánchez recién el pasado jueves tuvo su primer partido de Clasificatorias bajo el mando de Ricardo Gareca. No jugaba por Chile desde la Copa América 2024. Llegó tras una compleja temporada en el Udinese, donde tuvo escasa regularidad y un cortocircuito con el DT Kosta Runjaic. Pese a este momento donde inunda la desazón, el tocopillano no se descartó de cara al futuro: “Mientras esté físicamente bien, quiero seguir. Si hay uno que está mejor que yo, tiene que jugar. Yo estoy para ayudar”.

Alexis Sánchez y Arturo Vidal. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

La despedida de los dorados

Cinco ilustres de la Generación Dorada suman cinco Eliminatorias en el cuerpo: Claudio Bravo, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel y Mauricio Isla. Por su parte, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas cuentan con cuatro Eliminatorias a su haber (2014, 2018, 2022 y 2026). Llega a ser paradójico que la base del equipo que tocó la cima del continente en 2015 y 2016 y supo llegar a dos Copas del Mundo (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014), luego quedara fuera (salvo un milagro) de tres ediciones consecutivas, algo que solo ha sucedido una vez con la Roja, en circunstancias distintas: México 86, Italia 90 y EE.UU. 94.

La escasez de alternativas (el mentado recambio) se cruzó con otro fenómeno: la resistencia de los históricos en dejar su espacio a otros. La falta de variantes implicó recurrir e insistir en los de siempre. Antes de iniciar las actuales Eliminatorias con Eduardo Berizzo al mando, Gary Medel sostuvo: “Siempre están hablando de que nos quieren sacar y no nos van a sacar. Mientras rindamos en nuestros clubes y en la Roja, será así... Me tienen que sacar a palos de acá, pero es preocupante que no hayan chicos que me saquen del puesto a mí o a Arturo (Vidal)”. El Pitbull no juega por Chile desde noviembre de 2023.

El dato duro muestra que los nueve jugadores con más partidos con la Selección pertenecen a la generación bicampeona de América, todos sobre las 100 presencias: Sánchez (167), Medel (161), Bravo (150), Vidal (147), Isla (144), Vargas (120), Gonzalo Jara (115), Jean Beausejour (109) y Aránguiz (103). Bravo, Jara y Beausejour ya están retirados. En la “segunda línea”, quien suma más partidos es Guillermo Maripán, con 55.

Los dorados inician el camino de salida, con el foco en la reconstrucción.