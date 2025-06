La Roja y Gareca despertaron tarde: derrota con Argentina deja a Chile al borde del precipicio

Futbol, Chile vs Argentina. Eliminatorias al mundial de la Fifa 2026. El jugador de la seleccion argentina Julian Alvarez, izquierda, marca un gol contra Chile durante un partido clasificatorio al mundial de 2026 disputado en el estadio Nacional de Santiago, Chile. 05/06/2025 Felipe Zanca/Photosport Football, Chile vs Argentina. 2026 FIfa World Cup qualifiers. ArgentinaÕs player Julian Alvarez, left, scores against Chile during a 2026 Fifa World Cup qualifier match at the National stadium in Santiago, Chile. 05/06/2025 Felipe Zanca/Photosport

FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT