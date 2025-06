Messi pidió que la Conmebol lo castigara: quién es el polémico árbitro que dirigirá el duelo entre Chile y Argentina

La selección chilena se prepara en Juan Pinto Durán para el duelo ante Argentina, por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026 que se realizará en Norteamérica. La Roja llega en el último lugar de la tabla de posiciones con 10 puntos y se enfrenta nada menos que ante el campeón del mundo y líder de la clasificación, encabezados por Lionel Messi. Esta tarde se conoció al árbitro que dirigirá el encuentro en el Estadio Nacional: se trata del venezolano Jesús Valenzuela.

El juez le pitará por quinta vez a Chile en partidos oficiales. En los cuatro anteriores, el combinado nacional registró dos empates y dos derrotas. Curiosamente, dos de esos compromisos fueron ante la albiceleste.

Foto: Vizzor image/Photosport VIZZOR IMAGE/PHOTOSPORT

A continuación el detalle de los partidos en que Jesús Valenzuela arbitró a la Roja:

03-06-2021 / Argentina 1-1 Chile / Clasificatorias rumbo a Qatar 2022

12-09-2023 / Chile 0-0 Colombia / Clasificatorias rumbo a Norteamérica 2026

05-09-2024 / Argentina 3-0 Chile / Clasificatorias rumbo a Norteamérica 2026

15-10-2024 / Colombia 4-0 Chile / Clasificatorias rumbo a Norteamérica 2026

Un juez polémico

Se trata de un juez controvertido, tanto a nivel de selecciones como en torneos de clubes. Bastante asiduo a sacar tarjetas amarillas y propenso a las polémicas. De hecho, ha tenido varias impartiendo justicia a elencos nacionales en la Copa Libertadores o la Sudamericana. La Roja tampoco se salva de sus actuaciones.

La más reciente ocurrió el año pasado. El llanero fue el árbitro del partido entre el Santos y Unión La Calera, cuando los cementeros estaban a segundos de clasificar a octavos de final de la Sudamericana. El juez perjudicó derechamente al equipo chileno: le anuló un gol legítimo a Sebastián Sáez y permitió que se jugaran mucho más que los cinco minutos de tiempo añadido que había decretado en Vila Belmiro. Y en los últimos segundos, los brasileños hicieron el gol de la clasificación.

Sin embargo, no solo ha tenido líos con los equipos chilenos. Lionel Messi, la estrella de Argentina, se descargó contra el venezolano tras la caída albiceleste frente a Brasil, en la Copa América 2019. "Ojalá Conmebol haga algo con este tipo de arbitrajes“, disparó el 10. ”Se cansaron de cobrar manos boludas, penales pelotudos y hoy no fueron al VAR. Ojalá la Conmebol haga algo, aunque no creo, porque Brasil maneja todo“, había agregado un Messi que se lanzó con todo contra la casa del fútbol sudamericano.

Pese a todo, el venezolano tiene un amplio currículum que incluye Eliminatorias, Copa América,Mundial de Qatar 2022(donde le anuló un controvertido gol a Olivier Giroud), Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Copa Libertadores y Sudamericana.