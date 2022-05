En Unión La Calera cuestionan el tiempo agregado por el juez en el duelo contra Santos: “Faltando seis segundos se juegan 12 minutos más”

Unión La Calera presentará sus descargos por lo ocurrido en el desarrollo del partido entre Santos y el cuadro cementero de este miércoles por la Copa Sudamericana. El conjunto brasileño terminó imponiéndose por 1-0 a los de la Región de Valparaíso en el minuto 90+12′. De aquí se desprende el mayor reclamo del club calerano, pues en un primer momento el juez central del encuentro, el venezolano Jesús Valenzuela, había indicado cinco minutos de tiempo adicional en la segunda etapa.

“Nosotros como Unión la Calera la verdad es que estamos muy afectados y totalmente sorprendidos, porque, independientemente de los errores arbitrales como puede ser un gol mal anulado como en el gol de Sacha (Sáez) que estaba en posición habilitada y bueno, son parte del fútbol y sabemos que son errores humanos, acá hay algo muy grave y algo objetivo que es el tiempo. El tiempo no lleva discusión, no lleva a doble lado. No hay dos miradas para el tiempo. Y faltando seis segundos, que es el tiempo exacto 94 minutos 54 segundos cuando es la falta y comienzan los problemas entre los jugadores, faltando seis segundos se juegan 12 minutos más”, comenzó diciendo a El Deportivo Martín Iribarne, gerente general de Unión La Calera.

Esta situación se vio reflejada en una de las fotografías que compartieron en un mensaje publicado en la cuenta de Twitter del club en el que manifestaron un furioso reclamo.

“Eso no tiene explicación, no tiene lado y es lo que nos perjudica claramente, porque termina dándole un resultado favorable a Santos donde casi todo el partido había sido 0-0 y nos deja en una posición muy incómoda en la que nosotros como club vamos a hacer todos los reclamos pertinentes. Vamos a defender la integridad del club y, por sobre todo, defender la integridad de una de las competencia más importantes que tenemos en Sudamérica”, anunció el directivo.

“La Copa Sudamericana y la Libertadores son las competencias más importantes que tenemos y hay que defender estas competencias y vamos a hacer todos los reclamos pertinentes para que seamos escuchados y tener respuestas que nos dejen conformes en el sentido de poder seguir compitiendo con el mismo espíritu”, continuó.

“Somos un club humilde y de mucho sacrificio y estas cosas la verdad que nos hacen muy mal y nos afecta tanto al club, como a la institución, como a los jugadores, el staff y todos los empleados que entregan mucho sacrificio para estar donde estamos. Se sabe que hace cuatro años recién nosotros estamos participando con el doble de sacrificio que le cuesta a otros equipos, con menos estructura en cuanto a capacidad de gente, con menos dinero que otros equipos. Estamos muy afectados pero vamos a realizar todos los reclamos que tengamos que hacer a través de la Conmebol y esperamos tener respuestas positivas”, cerró Martín Iribarne.