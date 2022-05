Agente de Quinteros reacciona ante la inminente llegada de Berizzo: “Gustavo quiere dirigir a la selección chilena; la ANFP y Colo Colo tienen que buscar un acuerdo”

Luciano Duthu se encuentra en Buenos Aires junto con Gustavo Quinteros, en la previa del partido de esta noche ante River Plate, por la Copa Libertadores. El representante del técnico de Colo Colo revela a El Deportivo que el DT albo quiere asumir la selección chilena. Ahora, a mitad de año o a fin de año, pero le interesa la banca de la Roja y no quiere dejar pasar esta oportunidad.

Sabe que el nombre de su representado genera consenso en el directorio de la ANFP, pero que su contrato con el Cacique es lo que le impide a la sede de Quilín preguntar formalmente por sus servicios. Por eso, y ante la inminente llegada de Eduardo Berizzo a la Roja, el empresario sale al paso y advierte: “Que no se equivoquen los dirigentes. Gustavo Quinteros es el mejor técnico, el entrenador ideal para asumir la selección chilena. Él quiere el desafío. Invito a la Federación y a Colo Colo a buscar un consenso para que Gustavo pueda asumir la selección de Chile. Se lo merece”.

En la ANFP tienen un gran concepto del trabajo de Gustavo Quinteros, razón por la que su nombre se mencionó mucho como opción para la Roja, ¿cómo lo toma?

A Gustavo le interesa mucho esa posibilidad. Para él es un orgullo que esté siendo mencionado y puesto en consideración. Una de las cosas que más le interesó a Gustavo para volver a Chile, aparte de lo bien que se sintió en su etapa al mando de Universidad Católica, fue la carrera por la Selección. Y sabiendo que en cualquier momento la chance podía estar. Así que lógicamente que es un anhelo y una extensión muy grande de parte de él de poder tomar la banca.

Pero tiene contrato con Colo Colo y una cláusula de salida, lo que genera dudas en la ANFP. ¿Es eso realmente un problema? ¿Tiene que haber voluntad de todas las partes?

No debería ser un obstáculo. Creo que la Selección está por encima de todo, en cualquier país del mundo. La Selección es algo que todos deben respetar por lo que es la representación, ante todo el mundo, del fútbol local. Considero que no debería haber problema en ese sentido. Sí existe una cláusula, para eso están, pero esta cláusula también especifica que, si la Selección lo llama en algún momento, podría llegar a usarse. Lo mejor sería que las partes se puedan poner de acuerdo de cómo se podría llevar adelante ese camino de Gustavo a la Selección. Sería lo más lógico, dado que nos pone en una situación un poco incómoda de tomar esa decisión, la que Gustavo podría llegar a tomar, pero también es muy respetuoso de los contratos.

¿Quinteros quiere dirigir a Chile?

Gustavo quiere dirigir a la Selección. Por eso, tal como dije antes, lo ideal sería que tanto los dirigentes de Colo Colo como los de la ANFP busquen un acuerdo, una salida consensuada. Creo que Gustavo ha hecho méritos necesarios para que le otorguen el cargo a él y que no sea un obstáculo su contrato con Colo Colo. Esto sería un gran paso en su carrera.

¿La cláusula de salida es muy cara o muy abordable? En Colo Colo hablan de alrededor de US$ 400 mil...

No hablo de cifras, pero la cláusula es muy abordable, pero acá lo más importante es otra situación: ¿Qué es lo que quieren los dirigentes para el futuro del fútbol chileno y de la representatividad del fútbol chileno en el exterior? Por ahí va la cosa. Aquí en Argentina sucedió en una ocasión que la AFA solicitó al Coco Basile, que estaba ganando cinco títulos seguidos en Boca. Entonces, a pesar de los pesares para Boca, todo desembocó con Basile en la selección argentina. Hay que tener muy en cuenta qué es lo que se quiere, qué es lo que se busca, y luego ir ahondando los caminos en una senda hasta donde se quiera llegar. Cuando Basile llegó a la selección fue un acuerdo entre la AFA y Boca. Boca tuvo que salir a buscar técnico, pero lo primero que se pone como objetivo principal es la selección.

Es decir, ¿Colo Colo debería facilitarle a Quinteros su llegada a la Roja y no obstaculizarla?

Creo que Gustavo, más allá del trabajo profesional, ha hecho un trabajo extraordinario, colaborando desde el primer momento en la situación en la que estaba el equipo; tomando el equipo y la institución en un momento muy complicado, y poniendo en juego su carrera; y sacó adelante una situación que era prácticamente imposible. Creo que, en ese caso, los dirigentes también tienen que ser agradecidos en todo el trabajo que está haciendo y apoyarlo en esta posibilidad que tiene Gustavo, ya que en definitiva va a seguir representándolos, pero desde otro lugar. Gustavo merece ese cargo, se lo ganó. Desde el lado de Colo Colo sería bueno que pudieran acordar un camino con la federación que lo derive a Gustavo en la Selección. Esto no quiere decir que sea ahora. Gustavo está en una competencia internaciones muy importante y no es de dejar los procesos a la mitad. Entonces, tendríamos que llegar a un acuerdo de ver cómo Gustavo puede llegar a la Selección sin perjudicar a Colo Colo.

O sea, ¿Quinteros está dispuesto a la dualidad de funciones, como DT del Cacique y de la Roja?

Hoy, en principio, no hay ninguna competencia importante a nivel de Selección. Se podría llegar a un acuerdo para hacer un trabajo tanto en la federación como en Colo Colo. Se podría, sin ninguna duda. De hecho, Gustavo ya lo tiene contemplado.

Pero Francis Cagigao, director deportivo de la selecciones nacionales, aseguró que quiere un técnico a tiempo completo ahora y no a fin de año, porque las Eliminatorias para el próximo Mundial se vienen encima en 2023. ¿Quinteros está dispuesto a terminar su vínculo con Colo Colo a mediados de año si se lo pide la selección chilena? ¿O después de la participación en al Libertadores?

Todas esas posibilidades que me dices se tienen que consensuar. Es la mejor manera de poder llegar a un buen puerto. Tengo entendido que Gustavo es la persona que reúne el mayor consenso en todos los dirigentes del fútbol chileno. Entonces, tenemos que pensar en la selección de Chile, en el bien común. La tarea es consensuar de qué manera Gustavo puede llegar a tomar la Selección. La única manera es consensuándolo, más allá de la cláusula, que existe, y más allá de la decisión que pueda tomar él.

¿Quinteros ha conversado con Colo Colo, con el directorio de Blanco y Negro, sobre esta posibilidad?

Sí. Eso es algo que está en el día a día, en estos momentos, pero bueno, siempre Gustavo se maneja de es manera. Como persona de su absoluta confianza, puedo decir que su anhelo es tomar la Selección, por supuesto.

¿La ANFP los ha contactado?

No hubo charlas formales aún.

¿Informales, sí?

Algo informal, por supuesto, sí.

Considerando que arrasó en 2019 con Universidad Católica y que ha hecho muy buenas campañas con Colo Colo, ¿es el técnico ideal para una selección chilena que busca el recambio generacional?

Sí. Él sabe muy bien que se viene un recambio de una generación muy importante. Lógicamente, estos años que ha estado en Chile, tanto en la Católica como ahora en Colo Colo, le han dado un espectro de mucha información de como hoy está el fútbol chileno, tanto de jugadores jóvenes como de los que ya tienen alguna trayectoria, y que podrían o no darle un plus a la Selección. Gustavo conoce todo el espectro del fútbol chileno y eso es algo muy importante, porque sabe donde puede estar el perfil de jugador que va a necesitar para su proceso.

A su juicio, ¿Quinteros es el DT ideal para la Roja?

Yo considero que Gustavo, hoy, es más que nadie para agarrar la Selección. Es más que cualquier otro técnico, sinceramente. Es la persona ideal, porque ha dado demostración de cómo es como persona, como profesional y de cómo trabaja con los jugadores. En este caso, son los jugadores los que más hablan de Gustavo Quinteros. Y son los equipos de Gustavo Quinteros los que más hablan de él. Cómo juegan, el perfil de jugador que busca. Y sus equipo los forma de esa manera. Primero, con buenos profesionales, con buena gente y con buenos jugadores. Entonces, creo que Chile tiene todo ese espectro de cosas como para que Gustavo haga de la selección de Chile una gran selección. Y una cosa más: no hay mejor técnico que Gustavo para poder agarrar hoy la Selección. Ni los que se nombran, que vienen de procesos que no son tan buenos, ni otros que utópicamente, a veces, intentaron. Gustavo conoce muy bien el fútbol chileno, lo vive y yo creo que es la mejor opción. Los dirigentes no se equivocarían si lo toman a él.