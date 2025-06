La increíble y desconocida estadística que Arturo Vidal puede romper ante Argentina por Eliminatorias

Arturo Vidal asoma como titular ante Argentina. Pese a tener un año complicado, el volante ha entrenado así durante la semana. Sin ir más lejos, Ricardo Gareca se refirió a su condición en la antesala del partido. “Hay una rivalidad grande entre Chile y Argentina. Messi es admirado en el mundo, por su perfil como persona, lo que transmite, despierta admiración. Es querido. En Chile queremos ganar y por eso el público, a nivel de selección, seguramente… pero están los fans de Messi, Chile también los tiene. Acá Vidal y Alexis representan en Chile lo que Messi representa en Argentina”, dijo.

Durante las últimas prácticas, el entrenador ha jugado con Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Francisco Sierralta y Gabriel Suazo en la defensa; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro y Arturo Vidal; Darío Osorio, Alexis Sánchez y Lucas Cepeda.

La situación del King es llamativa. Con la Roja ha enfrentado nueve veces a la Albiceleste, sin embargo, este suma una condición llamativa. Desconocida, para muchos. Esto porque será su primer encuentro ante los transandinos por Eliminatorias después de casi 14 años. En ese período, los ha enfrentado cinco veces por Copa América, incluidas las dos finales, pero distintas circunstancias lo llevaron a estar ausente en los duelos clasificatorios.

Un joven Vidal, ante Argentina en 2007. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

La última vez que sumó minutos fue en la derrota 4-1, en 2011, en la era de Claudio Borghi, cuando jugó los 90 minutos. Luego en el 2-1 de 2012, estuvo suspendido por la tarjeta roja que había recibido en el encuentro anterior, contra Ecuador. Eso en el camino a Brasil 2014.

Después vino otra caída por 2-1, en el debut de Juan Antonio Pizzi, en 2016. Aquel encuentro no lo pudo jugar por acumulación de tarjetas amarillas. Misma circunstancia por la que no disputó el otro encuentro del fallido camino a Rusia 2018, donde Chile sucumbió por la cuenta mínima en Buenos Aires. Rumbo a Qatar 2022 fue parecido. El primer choque, que terminó 1-1 en Santiago del Estero, se lo perdió producto de un contagio de Covid-19. En la revancha, jugada en Calama, no estuvo por la expulsión sufrida ante Ecuador, en San Carlos de Apoquindo.

En total, son seis encuentros seguidos por Eliminatorias que el ex Bayern Múnich se ha perdido ante Argentina. En el 3-0 que propinó el cuadro transandino el año pasado no jugó porque Gareca aún no lo incluía en su proceso. De hecho, estaban en un enfrentamiento público. Antes de esa racha negativa, los había enfrentado en el histórico triunfo por 1-0, con gol de Fabián Orellana, en 2008, y en la derrota por 2-0, con doblete de Juan Román Riquelme. Ambos duelos bajo la tutela de Marcelo Bielsa.