¿Cómo la Roja se despide del Mundial? Los complejos escenarios de cara a los duelos clave frente a Argentina y Bolivia

En los más de 100 años de tradición futbolística de Chile, hay un elemento que ha acompañado casi siempre a los equipos nacionales: la calculadora. Este aparato inventado en 1642 se ha hecho recurrente en los últimos tiempos para ver si las diversas combinaciones de resultados le dan alguna pequeña luz de esperanza a la Roja para seguir soñando con ir a una Copa del Mundo.

La última vez que el Equipo de Todos asistió a la cita planetaria fue en 2014, luego de clasificar tercero. Sin embargo, para Rusia, quedó fuera por diferencia de gol y, rumbo a Qatar, terminó séptimo y solo última fecha confirmó su ausencia definitiva. No obstante, rumbo a Norteamérica 2026, los pupilos de Ricardo Gareca pueden decir adiós al Mundial dos partidos antes del fin de las Eliminatorias.

Para muchos, la paupérrima campaña del Tigre y sus dirigidos tiene sentenciada la suerte de la Selección hace mucho rato. Con apenas 10 puntos, Chile está en el fondo de la tabla, a 10 de Colombia, el último elenco que estaría clasificando directo, cuando restan 12 unidades por jugar. Así, las escasas esperanzas se centran en conseguir un cupo en el repechaje, al que clasifica el séptimo. Nada sencillo.

En dicha posición se encuentra Venezuela, con 15 puntos, que recibe este viernes a Bolivia (14). Un triunfo ante los altiplánicos los dejaría en una inmmejorable posición para soñar con la repesca.

Oscuro panorama

Un triunfo de la Roja ante Argentina, este jueves a las 21.00, le daría un pequeño respiro, pues le permitiría sumar 13 puntos. Sin embargo, tiene que esperar que venezolanos y bolivianos empaten. Así ninguno de los dos se escapa. Eso sí, pase lo que pase ante la Albiceleste, Chile no quedará eliminado en esta fecha.

De este modo, gana Venezuela este viernes y la Roja pierde ante los transandinos, la Vinotinto le sacaría ocho unidades al elenco criollo, con nueve por jugar, por lo que un tropiezo en Bolivia significaría la sentencia definitiva.

Por otro lado, Perú visita a Colombia. Los incaicos tienen las mismas 10 unidades que los nacionales, pero tienen una mejor diferencia de gol (-11 vs. -12). En este caso, conviene que no sume. De todos modos, tiene un fixture poco amigable, pues recibe a Ecuador y en septiembre debe visitar a Uruguay y cierra como local ante Paraguay.

El otro actor de este grupo del fondo de la tabla es Bolivia. La Verde tiene 14 unidades. Tiene la mencionada “final” ante Venezuela y el martes recibe a la Selección en El Alto. Este último partido sí puede marcar la eliminación definitiva del cuadro de Gareca, en caso de no derrotar a Argentina en el encuentro de este jueves. Los altiplánicos cerrarán su participación en el torneo visitando a Colombia y recibiendo a Brasil.

Este último escenario se puede producir de varias maneras. Uno de ellos es que los llaneros ganen su encuentro y la Roja pierda. Incluso, si se diera el escenario de que hubiera ocho puntos de distancia entre Venezuela y Chile, y ambos ganan sus duelos, igualmente se sellaría la eliminación nacional, pues restarían seis unidades por disputar y la diferencia sería insalvable.

Otra remota esperanza está relacionada con el fixture del cuadro caribeño, pues tras el citado encuentro ante Bolivia, visita el martes a Uruguay, y en septiembre enfrentará a Argentina en Buenos Aires, para culminar en casa contra Colombia.

Ricardo Gareca se juega el puesto. Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

La Roja, en tanto, además de enfrentar los mencionados compromisos ante Argentina y Bolivia, debe visitar a Brasil y cierra como local ante Uruguay. Un calendario del terror y que más que encomendarse a una calculadora, invita a pedir ayuda divina o paranormal.

Gareca se aferra

A pesar del duro presente de la Selección, Ricardo Gareca se siente con fuerzas para seguir. “Sí, totalmente. Estamos preparados. Una cosa es el desconocimiento... Por ahí, uno agarra y se pone a dirigir desde el desconocimiento, pero nosotros somos un cuerpo técnico que tenemos siete años y medio de proceso en Perú. Estoy convencido de que Chile está atravesando un proceso difícil, para ustedes y la gente, porque Chile viene de conseguir cosas importantes, con un grupo de muchachos que realmente situó al país en los primeros planos. Entonces, vivir este proceso es duro para todos, pero toca vivirlo. Y estoy preparado para vivirlo”, comentó hace unos días el DT en una entrevista con El Deportivo.

En ese sentido, el entrenador transandino fue más allá para explicar esta postura. “Quizás otro técnico en mi situación no hubiese aguantado. No es que lo asegure, pero quizás otro técnico no hubiese aguantado. Quizás a otro técnico no lo hubiesen esperado. Derechamente los dirigentes hubiesen tomado otra decisión. Hablo en un terreno de conjetura, no de afirmación, pero sigo siendo el técnico de Chile, en un contexto muy desfavorable desde todo punto de vista. Estoy convencido de que el sostenimiento de todo esto es porque hay algo a espalda mía que me sostiene, la experiencia que tenemos. Quizás a lo mejor pueden ver que somos un cuerpo técnico que puede aguantar la crítica y sostener el reclamo de la gente”, resaltó.

Y ante el riesgo de ser despedido tras una derrota ante Argentina o Bolivia, el Tigre se aferra: “Me encantaría poder atravesar este momento difícil. No me no me gustaría irme en este momento que es difícil para todos, porque no crean que yo salgo mucho de mi departamento. Quizás no me ven, pero estoy todo el día acá en Pinto Durán y acá me voy al departamento”.