Jefe de Alpine sorprende y se lanza contra Franco Colapinto por su actuación en el GP de España.

En la previa al Gran Premio de Imola, Alpine anunciaba que Franco Colapinto, de buenas carreras sobre el final de la temporada 2024 en Williams, tomaba el lugar del australiano Jack Doohan, de mal rendimiento en el inicio de este año. Sin embargo, el argentino no ha conseguido cumplir con las expectativas. Diversos accidentes han marcado su retorno a la Fórmula 1. Para colmo, este fin de semana, en Barcelona, tuvo una falla técnica en la clasificación y debió abandonar en la Q1, por lo que arrancó en el fondo de la parrilla. Finalizó la carrera en el puesto 15.

Estas situaciones colmaron la paciencia del Jefe de Alpine, Flavio Briatore, quien hasta ahora había evitado hacer declaraciones negativas y categóricas sobre Colapinto, pero el intrascendente desempeño en España le hizo cambiar el discurso. “Para Franco, sabíamos que sería una tarde complicada largando desde atrás y terminó siendo una carrera decepcionante, sin avanzar tanto como esperábamos”, comenzó diciendo el italiano.

“Como aspecto positivo, nos llevamos algunos puntos de Barcelona después de un fin de semana difícil para el equipo. Sabemos que no estamos en el nivel en el que queremos estar con el auto, y eso quedó claro en estas tres carreras consecutivas”, agregó. Justamente las tres últimas carreras han sido disputadas por el argentino en la escudería.

Jefe de Alpine sorprende y se lanza contra Franco Colapinto

“Como equipo, debemos reagruparnos y redoblar esfuerzos para salir de esta situación”, cerró.

La autocrítica

En tanto, Colapinto no se escondió y reconoció que no fue un buen fin de semana en Barcelona: “No entiendo bien lo que pasó. Obviamente que no fue lo que queríamos (...) Una carrera muy complicada, con mucha degradación, yendo en aire sucio creo que se gastaban mucho las gomas delanteras, traseras... Había mucho grinding”.

“Creo que hay que trabajar para volver más fuerte, entender qué es lo que pasó, cuál es el problema grande de este fin de semana. Por momentos no éramos tan constantes, perdíamos, a veces íbamos más rápido y cerca de Pierre (Gasly) y después perdíamos más tiempo. Hay que entender el porqué y volver más fuerte en Canadá”, añadió.