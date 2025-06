Gareca, antes de la prueba decisiva de la Roja ante Argentina: “Nos aferramos a la fe, a la confianza...”

La Roja ya no tiene margen de error. En cada fecha de las Eliminatorias ha afrontado partidos que cargaban el cartel de decisivos. Hoy, sin embargo, el concepto es más potente que nunca: traspiés ante Argentina y Bolivia la dejarán definitivamente fuera del Mundial.

Ricardo Gareca afronta la conferencia de prensa previa al encuentro ante el campeón del mundo con esa mezcla de sensaciones. Por un lado, con la obligación de obtener unidades frente a un rival habitualmente infranqueable. Por otro, con el desafío de tener enfrente al campeón del mundo con Lionel Messi, su principal figura, a la cabeza.

Las definiciones

El Tigre plantea sus definiciones. “A Alexis lo vemos muy bien. Está con muchas ganas. Es lo que nos transmitió desde que llegó. Vino antes, se está preparando. Lo vimos con mucho entusiasmo. Nos da tranquilidad. Queremos verlo en Eliminatorias. Sabemos el jugador que es”, sostiene de entrada.

Gareca, en un entrenamiento de la Roja.

El Tigre, de entrada, responde a los cuestionamientos que recaen sobre su proceso. “Nos aferramos a la fe, a la confianza... Viene el campeón del mundo a jugar aquí. Es algo motivante también. Eso me lleva a no dar nada por terminado”, apunta respecto de la motivación con que afronta el duelo.

"Yo pienso en sacar adelante el partido con Argentina. No más allá. Si miro más allá pierdo la concentración. No me pongo a pensar en eso, sino en que quiero continuar, seguir en el proceso mío. Después hay un montón de análisis que harán ustedes, los dirigentes, la gente. Nosotros no. Pensamos en seguir”, agregaría más tarde.

“El plan es tratar de afianzar una idea futbolística. Lo que hemos tratado en Chile es sostener, para que los jugadores se sientan seguros de lo que podemos ejecutar. Coincido en que no hay mucho margen más que ganar. Hay que sostener una funcionalidad para que el equipo pueda estar más sólido”, agrega.

El Tigre aborda la falta de delanteros. “A Zampedri es poco lo que lo hemos observado. Tiene que ver con la proyección de lo que queremos para Chile. Esta posibilidad de contar con Alexis, el presidente de Dávila, que jugó finales con el América de México. O ver a chicos que estar emergiendo. Hay que enfocarse en los que pueden ser el futuro de Chile. Alexis todavía sigue vigente. Como futuro, es una interrogante para todos. Es algo que me incumbe, que me inquieta. Con Eduardo (Vargas) hay situaciones que tomar una decisión que no es fácil. Un jugador de su experiencia, que cuando lo llamamos no era convocado, pero lo enfrenté tantas veces que es de mi gusto personal. Queremos ver otras opciones. No doy nada por terminado. Aún tengo esperanza. Pero en una situación apremiante, quiero ver otras alternativas. Los resultados nos llevan a ver opciones”, sostiene.

De paso, repasa lo difícil que ha sido su gestión al mando del Equipo de Todos. “Nosotros tuvimos un momento crítico post Barranquilla. No me gustó el rendimiento, como perdimos, la forma. Tuvimos un respaldo importante de la dirigencia. A partir de ahí hubo un cambio. Hicimos una buena llave ante Perú y Venezuela. Venezuela venía bien. El equipo empezó a mostrar un rendimiento. Me aferro a que a partir de ahí el equipo empezó a mejorar. No obtuvimos buenos resultados. Un buen primer tiempo ante Paraguay. O contra Ecuador. Me aferro a que el equipo va creciendo en rendimiento. Eso nos mantuvo en el cargo. Los dirigentes entendieron que el equipo está buscando y que hemos mejorado como Selección. Más competitiva. Podemos seguir mejorando en lo que queda”, agrega.

El argentino asegura que su futuro dependerá de los dirigentes. “Hay que ver lo que piensan ellos (los dirigentes). Yo lo que siempre he notado es respaldo. Cuando nos juntamos, no fue un problema la parte económica. Les facilité todo. Tengo un contrato y lo defiendo, pero no soy un tipo… El tema económico no es un problema para mí. Vivo de esto desde el 78. Para mí es lo deportivo. Me sostengo porque soy un profesional, tengo fe y no bajo los brazos. Aun en situaciones muy extrema. Después, no sé qué tienen pensado ellos. Yo pienso en terminar mi contrato. Nunca me he ido mal. No soy un problema para ellos. Jamás lo hemos sido. Supongo que ellos creen que podemos revertir. Y después, hacer un trabajo, sostenerlo. No presioné a nadie, no exigí nada. Ellos decidieron, me mantuvieron en el cargo, lo que les agradezco mucho”, insiste respecto de su continuidad.

“De parte mía, tenemos ganas de continuar, porque cada vez conocemos más. Y Argentina tiene un estado anímico ideal. Y futbolísticamente demuestra partido a partido. Pero de parte nuestra están las ganas, estamos creciendo. Nos falta obtener resultados. Qué mejor que contra Argentina. Si uno lo hace ante una potencia, uno crece. Me aferro a eso. Es un partido ideal para que la gente crea en nosotros, que cambie un poco el ambiente. No es fácil, pero es ideal”, enfatiza.

También aborda la presencia de Messi. “Enfrentar a un jugador de esta talla nos desvela a todos los técnicos. A Argentina no le he podido ganar. Les he ganado a todas la selecciones. Valoro esa posibilidad. Cómo lo vamos a marcar. Por supuesto que se le tiene que marcar, pero planificar algo que limite a una selección que debe buscar resultados... El equipo tiene que atacar con las precauciones necesarias”, añade.

“Argentina tiene una mitad de cancha importante. Tenemos que estar concentrados en los dos sectores. En los dos desdoblamientos. En todo aspecto. Independientemente de si está Messi o no, nos va a demandar un gran esfuerzo. No nos modifica”, concluye, en relación a la presencia, o no, del delantero del Inter Miami.