Ricardo Gareca revela la cláusula que lo puede sacar de la banca de la Roja

El proceso de Ricardo Gareca en la Roja vive días claves. Este jueves, a las 21 horas, Chile recibe a Argentina en el Estadio Nacional. Una caída puede dejar a la Selección pendiendo de un hilo en las Eliminatorias. Si luego pierde ante Bolivia, las chances matemáticas de acceder al repechaje mundialista se esfumarían. Eso puede interrumpir el vínculo del Tigre.

Una situación que ya había dado a conocer Pablo Milad en marzo. Ahora, en la rueda de prensa previa al encuentro ante la Albiceleste, el entrenador reconoció esta situación y reveló la existencia de la cláusula en el contrato. “Soy un tipo abierto, que jamás he complicado nada. Está en lo cierto cuando dice que si no me va bien en estas dos fechas, los dirigentes puedan tomar la decisión que quieran. O quizás terminar las Eliminatorias”, señaló.

Claro que establece que debe reunirse con la ANFP para evaluar los posibles términos de una salida. “Hay que ver lo que piensan ellos. Yo lo que siempre he notado es respaldo. Cuando nos juntamos, no fue un problema la parte económica. Les facilité todo. Tengo un contrato y lo defiendo, pero no soy un tipo… El tema económico no es un problema para mí”, remarcó.

Gareca, en rueda de prensa. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

“Vivo de esto desde 1978. Para mí es lo deportivo. Me sostengo porque soy un profesional, tengo fe y no bajo los brazos. Aun en situaciones muy extrema. Después, no sé qué tienen pensado ellos. Yo pienso en terminar mi contrato. Nunca me he ido mal. No soy un problema para ellos. Jamás lo hemos sido. Supongo que ellos creen que podemos revertir. Y después, hacer un trabajo, sostenerlo. Y ustedes van a tener que tener paciencia. Los jóvenes necesitan rodaje. Eso es lo que los hace crecer y a la Selección la potencian. No presioné a nadie, no exigí nada. Ellos decidieron, me mantuvieron en el cargo, lo que les agradezco mucho”, añadió.

Se aferra al cargo

Pese a este acápite que tiene el vínculo, Gareca mantiene la esperanza de seguir en el cargo. “Nos aferramos a la fe, a la confianza... Viene el campeón del mundo a jugar aquí. Es algo motivante también. Eso me lleva a no dar nada por terminado”, dijo.

“El plan es tratar de afianzar una idea futbolística. Lo que hemos tratado en Chile es sostener, para que los jugadores se sientan seguros de lo que podemos ejecutar. Coincido en que no hay mucho margen más que ganar. Hay que sostener una funcionalidad para que el equipo pueda estar más sólido”, agregó.

En esa línea, recuerda las crisis que le han tocado en el último año. “Nosotros tuvimos un momento crítico post Barranquilla. No me gustó el rendimiento, como perdimos, la forma. Tuvimos un respaldo importante de la dirigencia. A partir de ahí hubo un cambio. Hicimos una buena llave ante Perú y Venezuela. Venezuela venía bien. El equipo empezó a mostrar un rendimiento. Me aferro a que a partir de ahí el equipo empezó a mejorar. No obtuvimos buenos resultados. Un buen primer tiempo ante Paraguay. O contra Ecuador. Me aferro a que el equipo va creciendo en rendimiento. Eso nos mantuvo en el cargo. Los dirigentes entendieron que el equipo está buscando y que hemos mejorado como Selección. Más competitiva. Eso nos ha hecho sostener en el cargo. Podemos seguir mejorando en lo que queda”, enfatizó.