De reinar en América al último lugar, en 10 años: la lista de jugadores que taponeó la Generación Dorada

La selección chilena está en un momento crítico. Es cosa de mirar la tabla de las Eliminatorias 2026 para dar cuenta de un panorama tan preocupante como sombrío. La dolorosa derrota contra Colombia, en Barranquilla, volvió a desnudar las falencias de un elenco que está en el último lugar de la tabla de posiciones y con el sueño de la Copa del Mundo cada vez más apagado. Como si se tratara de un déjà vu de lo que fueron las tortuosas Clasificatorias rumbo a Corea-Japón 2002.

Los números de Ricardo Gareca al mando de la Roja son crudos: no tiene triunfos en partidos oficiales y los cuatro que dirigió en Eliminatorias los perdió. Tiene un discreto 26,7% de rendimiento en 10 partidos totales en la banca chilena, lo que disminuye drásticamente a un 9,5% remitiéndose solo a los encuentros por los puntos. Por lo mismo, ya está en entredicho la continuidad del Tigre en su cargo, a menos de un año de su asunción.

Hay una multiplicidad de factores que pueden explicar el mal momento del fútbol nacional, y en particular lo relativo a la Selección, pasando por lo deportivo y también por lo institucional. Un concepto que ha utilizado y sobreutilizado para conversar lo relativo a la Roja dice relación con el “recambio”, sobre todo por la presión de renovarse tras el éxito que alcanzó la Generación Dorada. Sin embargo, el camino ha sido repleto de baches. La realidad indica que Chile se demoró menos de una década en pasar de ser el bicampeón de América, a ser el último de las Eliminatorias al Mundial de 2026. Dicen que destruir es más fácil que construir.

Luego de no clasificar a Rusia 2018, llegó Reinaldo Rueda y una de las premisas era empezar a renovar los rostros de la Roja, aspirando a nutrir de nuevas alternativas a un equipo que tenía como pilares fundamentales a los integrantes de la Generación Dorada (Claudio Bravo, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel y otros). Esa búsqueda de años no ha repercutido en una mejor performance del Equipo de Todos. Más bien, sucede lo contrario: Chile está ad portas de fracasar por tercera vez consecutiva en su intento de llegar al Mundial.

Es noviembre de 2018 y el colombiano Rueda lleva menos de un año en Chile. En una conferencia de prensa, afirma la necesidad de construir un equipo que se consolide hacia el futuro. “Debemos tener mucha paciencia. Ustedes hablan de la Generación Dorada y hemos tenido muchos ejemplos en Sudamérica y potencias del mundo que les ha costado consolidar una nueva generación. Tenemos que construir ese equipo, que se consolide y que se de esa mezcla entre los jugadores experimentados y es cosa que en la competencia lo podamos demostrar y en eso está la clave”, manifestó en aquella ocasión. Rueda terminó saliendo de la Roja con un 43,2% de rendimiento.

¿Generación perdida?

Esa búsqueda y necesidad de encontrar variantes se cruzaba con la fuerte presencia de los referentes, los que tiraban del barco de esta Selección. Esa omnipresencia de los pilares de la etapa más reciente de la Roja, que aspiraban a estar a todo nivel (Copas América, por ejemplo) pese a lo ajetreada que era la temporada en Europa. ¿La Generación Dorada terminó tapando a los nuevos y más jóvenes? ¿Se retrasaron procesos o sencillamente no había mejores que los “viejos rockeros”?

El año pasado, antes de iniciar las actuales Eliminatorias con Eduardo Berizzo al mando, Gary Medel sostuvo lo siguiente: “Siempre están hablando de que nos quieren sacar y no nos van a sacar. Mientras rindamos en nuestros clubes y en la Roja, será así... Claro que es preocupante que con 36 años esté jugando de titular en la selección y que no esté nadie atrás empujando para pelearme, pero yo tampoco se la voy a dejar fácil. Me tienen que sacar a palos de acá, pero es preocupante que no hayan chicos que me saquen del puesto a mi o a Arturo (Vidal)”.

La falta de experiencia y minutos con el elenco absoluto de Chile se percibió con nitidez en la última nómina para los juegos ante Brasil y Colombia. El exclusivo sobreviviente de los “dorados” fue Eduardo Vargas, el único jugador de la convocatoria que supera la centena de presencias con la Roja. A su vez, solo cinco superan los 30 partidos en el seleccionado (Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Erick Pulgar, Diego Valdés y el citado Vargas). En esta clasificatoria, Chile volvió a jugar un partido oficial sin Bravo, Sánchez, Vidal o Medel, lo que no sucedía desde el camino a Alemania 2006.

“La generación de los chilenos que tienen 27 años se está perdiendo”. La frase también le corresponde a Reinaldo Rueda, diagnosticando (en 2020) la dificultad de nutrir de variantes concretas a la Roja. Tomando como referencia a jugadores presentes actualmente en la Selección, se da cuenta de la escasa presencia que han tenido en el conjunto nacional pese a su edad. Por ejemplo, Benjamín Kuscevic, quien jugó ante brasileños y colombianos. Con 28 años, tiene recién 10 partidos por Chile. A su vez, Rodrigo Echeverría (29) tiene 17 presencias, mientras que Víctor Dávila (26) suma 18 juegos. Brayan Cortés (29), el portero titular, suma 18 encuentros.

Fuera de la nómina, llama la atención el registro de Felipe Mora. El delantero de Portland Timbers tiene recién 9 partidos en la Roja, con 31 años. Otro no considerado es Francisco Sierralta (27), que suma 15 presentaciones. Mientras que Claudio Baeza, convocado por Gareca en la fecha doble de septiembre (ingresó ante Argentina), cuenta con 18 partidos con 30 años.

Viendo este ítem desde la vereda de los históricos del equipo, los 9 futbolistas con más presencias en la Roja son de la Generación Dorada: Sánchez (166), Medel (161), Bravo (150), Isla (144), Vidal (142), Vargas (116), Jara (115), Beausejour (109) y Aránguiz (101). Pero esta misma camada gloriosa se quedó abajo de dos Copas del Mundo: Rusia 2018 y Qatar 2022.