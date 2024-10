Al todo o nada en la pizarra de Gareca: la escasa experiencia pesa en la Roja

Cuando la cicatriz que dejó la histórica derrota de Chile con Bolivia, en Santiago, no termina de cerrarse, reaparecen las Eliminatorias Sudamericanas. Esas que se han convertido en una empinada montaña para la selección nacional, que hoy está fuera hasta del repechaje. Octubre presenta la penúltima fecha FIFA del año, en la cual la Roja recibirá a Brasil, en el cierre de la primera rueda de las Clasificatorias, y visitará a Colombia, en el arranque de la segunda mitad. Dos pruebas duras.

Ricardo Gareca entregó, de manera presencial, la nómina el pasado viernes y dejó una serie de temáticas en el aire. Desde las ausencias hasta las novedades. El Tigre debió responder por los que están y, sobre todo, por los que no están. “Hay que ir viendo opciones. Eso nos lleva a contar con determinados jugadores. Hoy se ven jugadores que antes no, y viceversa, los que estaban y ya no. Solo queremos ver otras opciones”, declaró.

En busca de nuevas respuestas, más la necesidad de resultados, el extécnico de Perú movió el tablero. Decidió prescindir de elementos como Ben Brereton, Mauricio Isla y Gabriel Arias. Los tres pasaron de ser titulares ante Bolivia, a ni siquiera ser convocados en esta ocasión. A esto se añade la ausencia de Alexis Sánchez, quien no ha podido redebutar en el Udinese, por una lesión. En un escenario complejo, porque el optimismo que alguna vez afloró se fue derrumbando como un castillo de naipes, Gareca tomó decisiones.

¿Llegó la hora del mentado recambio? Revisando en detalle la convocatoria para los juegos de Clasificatorias, queda al descubierto una escasez de experiencia en el combinado nacional adulto. El concepto no va necesariamente de la mano con un tema de edad, sino que más bien en referencia a las presencias en el Equipo de Todos. ¿Qué dicen los datos al respecto?

De los 26 citados, seis no tienen partidos en la Selección: Lawrence Vigouroux, Vicente Reyes, Fabián Hormazábal, Marcelo Morales, Luciano Cabral y Lucas Cepeda. Dos de los tres arqueros llamados por Gareca no han participado del equipo A de Chile. En paralelo, hay ocho jugadores que no llegan a los 10 partidos con la Roja: Carlos Palacios (9) Benjamín Kuscevic (8), Williams Alarcón (6), Felipe Loyola (5), Thomas Galdames (2), Matías Zaldivia (1), Maximiliano Guerrero (1) y Gonzalo Tapia (1). A su vez, cinco tienen recién una nominación a la selección absoluta: Vicente Reyes, Fabián Hormazábal, Marcelo Morales, Luciano Cabral y Lucas Cepeda.

Por contraparte, apenas cinco de los nominados por el Tigre superan la treintena de partidos con Chile: Eduardo Vargas (114), Erick Pulgar (53), Paulo Díaz (50), Guillermo Maripán (48) y Diego Valdés (32). El delantero del Atlético Mineiro (uno de los fetiches de Gareca desde que llegó al país) es, con distancia, el que cuenta con más participaciones en la Roja. Los 26 convocados promedian 17,7 partidos por la Selección.

La falta de referentes abre otro flanco para los duelos contra brasileños y colombianos: quién será el capitán. El último portador de la jineta fue el Huaso Isla.

Cambios profundos

Si se cruzan la primera convocatoria del Tigre al mando de Chile con la más reciente, los cambios son evidentes y abundantes. El 8 de marzo presentó la lista para los amistosos en Europa, ante Albania y Francia. Por diferentes razones, 14 son los nombres que hoy no aparecen. En este grupo se incluye a Claudio Bravo, retirado, y a los lesionados Igor Lichnovsky, Matías Catalán, Alexis Sánchez y Francisco Sierralta. A ellos se agregan Gabriel Arias, Mauricio Isla, Nicolás Fernández, César Pérez, Cristián Zavala, Marcos Bolados, Ben Brereton, Alexander Aravena y Lucas Assadi.

Otros cinco futbolistas fueron convocados en aquella ocasión pero se quedaron afuera por lesión: Guillermo Maripán, Erick Pulgar, Diego Valdés, Carlos Palacios y Javier Altamirano (tras la nómina sucedió su emergencia médica en Estudiantes).

De los que participaron en los amistosos ante albaneses y franceses, permanecen 10: Brayan Cortés, Paulo Díaz, Gabriel Suazo, Thomas Galdames, Rodrigo Echeverría, Marcelino Núñez, Darío Osorio, Víctor Dávila, Eduardo Vargas y Esteban Pavez.

“Yo a los jugadores los veo como hombres, no como criaturas. Argentina salió campeón del mundo con futbolistas de 22 años. Si están en la Primera de un equipo, son hombres. Con Brasil vamos a jugar con estos jugadores. No sé si ganemos, pero sé que van a dejar el alma en el campo de juego. No tengo ningún tipo de dudas en los jugadores que hemos convocado”, manifestó el DT a la hora de revindicar la renovación de la convocatoria y el giro que trata de darle a la escuadra.

Se viene una nueva semana de Selección y un par de partidos difíciles, tratando de cambiar la cara. Lo obligan los resultados y la tabla de posiciones. En la noche del jueves se conoció la lista de Colombia, que recibirá a Chile el día 15, en Barranquilla. James Rodríguez y Luis Díaz encabezan la convocatoria de Néstor Lorenzo.