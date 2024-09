Ricardo Gareca justifica la ausencia de Ben Brereton en la Roja: “En 40 minutos tiene que rendir, es lo que le toca”

Ricardo Gareca entregó la lista para la doble fecha eliminatoria de octubre. Luego, explicó sus determinaciones. Destacan las ausencias de Gabriel Arias y, sobre todo, Ben Brereton. “Lo que analizamos es lo que veíamos mejor para el partido con Brasil y Colombia. Queremos ver muchachos que tienen que convivir con el plantel y la Selección. Resolvimos esto. Algunos muchachos deben vivir su propia experiencia, aparte de los méritos personales que pueden tener, ya que se están desenvolviendo bien”, inició diciendo el entrenador.

Sobre la decisión de no llamar al delantero del Southampton, quien fue titular ante Bolivia y salió reemplazado a la media hora, el DT ejemplifica con la situación de los nominados de Universidad de Chile. “Uno puede considerar fecha a fecha. Ahora llamamos a cuatro de la U porque están atravesando un buen momento y queremos ver otras opciones. Hace ocho fechas que tratamos de sostener algo. Más allá de eso, también tenemos que conseguir resultados. Hay que ir viendo opciones, esos nos lleva a contar con determinados jugadores. Hoy se ven jugadores que antes no, y viceversa, los que estaban y ya no. No es nada más que eso. Solo queremos ver otras opciones”, dijo.

“Dentro de este plazo no hemos visto a nadie que haya sobresalido. Confiamos en los jugadores, pero no vemos un salvador. No lo vimos antes y tampoco ahora. Entonces el salvador debe ser el equipo, hacer un buen trabajo. De pronto puede ser Alexis, pero tiene una determinada edad y debemos ver lo que quiere él. En su momento aclaré lo de Bravo, que abandonó el fútbol de un día para otro. No sabemos que nos podemos encontrar. Hay que encontrar un gran sentido colectivo, más que jugadores. Eso le dará chances a Chile de lograr un objetivo. Vemos muy buenos jugadores, pero nadie se erige como el gran salvador a nivel individual”, complementó Gareca.

Ricardo Gareca asegura que Brereton debió rendir ante Bolivia. Foto: Photosport

“Me gusta Brereton, si no, no lo habría llamado. La otra es una percepción de ustedes. Antes lo llamé en los ocho partidos, pero en 40 minutos tiene que rendir, es lo que le toca jugar a él. Si le toca jugar 15 minutos, lo quiero ver. Todos el resto de sus compañeros están en la misma situación. Ahora le toca estar fuera porque quiero ver otras opciones, que a lo mejor otorgan otras alternativas. Simplemente eso”, añadió.

Luego, abordó la situación con Arturo Vidal, quien ha disparado dardos contra el cuerpo técnico en más de una oportunidad. “Los jugadores se expresan en las redes. Para nosotros es un todo. Nos interesan los muchachos que desean estar, es algo que tomo muy en cuenta. Si dan opciones a otras situación y quieren estar alejados de la Selección, estamos abiertos a eso. Hemos llamado a todos los muchachos y algunos no contestaron, es una privacidad que respetamos. No tengo problemas sobre sus comentarios personales hacia nosotros como cuerpo técnico”, señaló el Tigre.

En esa línea, sin querer entrar en el detalle de los nombres, enfatiza en que necesita a futbolistas que crean en su proceso. “Los jugadores son seres humanos y todos tenemos problemas. Me llamó la atención en un determinado momento que eso sucediera, porque nunca me había pasado, pero son cosas que uno respeta. Lo traigo a colación para exponer las situaciones que uno va pasando. Nadie tiene las puertas cerradas en la Selección. Con Arias, por ejemplo, ha vivido situaciones personales, y yo necesito darle un descanso para que apacigüe determinadas cosas. No tenemos problema con nadie. Queremos el bien de la Selección. Por ahí algunos recapacitan y por las redes sociales, o por la prensa, dicen que quieren volver”, declaró Gareca.

Entre las novedades que asoman está Luciano Cabral. “Me despierta su historia, lo notamos como algo de superación. Sumado a que futbolísticamente es un chico interesante, vimos la posibilidad de convocarlo. Ahora está teniendo mayor continuidad y lo consideramos. Queremos que se adapte y conozca la Selección. Hay que darle una oportunidad”, apuntó el Tigre para explicar su convocatoria.

El entrenador hizo un análisis del problema de maduración en los deportistas, enfatizando en que los ve listos para los desafíos. “Yo a los jugadores los veo como hombres, no como criaturas. Argentina salió campeón del mundo con futbolistas de 22 años. Si están en la primera de un equipo, son hombres. Con Brasil vamos a jugar con estos jugadores, no sé si ganemos, pero sé que van a dejar el alma en el campo de juego. No tengo ningún tipo de dudas en los jugadores que hemos convocado”, dijo.

Se aferra al cargo

Hace algunos días, el estratega había declarado estar incomodo. Ahora justificó sus dichos. “Manifesté que la estoy pasando muy bien en Chile, estoy cómodo, es un pueblo respetuoso, Santiago es una ciudad muy buena. Estamos interesados en conocer la idiosincrasia del chileno. Pero me preguntaron deportivamente como la estaba pasando y dije que mal. Perder con Bolivia, sin subestimarlos, era algo que no estaba en mis planes. En nuestra condición de local optábamos por sumar y no se nos dio. Deportivamente no es un buen momento, pero estamos con la fortaleza de poder revertir la situación. Brasil y Colombia es tan difícil como todo, yo como DT no le he ganado a Argentina, a todo el resto le he ganado. Siempre respetando a todos, en todos los escenarios. Vamos a necesitar el apoyo masivo de la gente, no deben dejar de creer en su Selección. Estamos en deuda, pero una cosa es eso y otra, perder la fe”, sentenció.

Gareca entregó su nómina en rueda de prensa. Foto: Photosport

Sobre ese punto, pese a estar lejos en la tabla, el técnico mantiene la esperanza de clasificar al Mundial. “Me aferro a mi experiencia, en lo que me ha tocado vivir. En lograr un equipo que funcione. Hemos perdido con Bolivia, pero en el análisis final se pierden muchas cosas. Soy el director técnico de la Selección y en ese partido tuvimos 10 situaciones claras para convertir. Ustedes no lo vieron porque prima más el enojo del resultado. Ellos tuvieron dos chances, y está bien”, señaló.

“Tengo convicciones. Creo que Chile está atravesando un momento en el que nadie es imprescindible. Hay chicos de enorme proyección, como Osorio, pero la idea de que el equipo puede funcionar, me mantiene firme. Quizás ustedes se dejan llevar porque se reducen las posibilidades por perder puntos con los que contábamos, pero sostengo que podemos rescatar unidades en escenarios desfavorables. Tengo la obligación, como entrenador, de dejar una Selección competitiva. Siendo yo el que esté al frente, ojalá, o sea otro el que venga”, complementó.

“Con el directorio tengo una buena relación. Nuestra postura no es de abandonar el cargo. A partir de hay, saquen sus conclusiones. No me gustaría ponerlos a ellos en una situación complicada. Una cosa que me gustó para venir que a Berizzo no lo echaron, sino se fue por una decisión personal. Rueda se fue a Colombia porque se le presentó la posibilidad de dirigir a su país. No quiero entrar en detalles que no conozco, pero para cerrar, solo dejé el cargo en Vélez, pero porque no quise forzar una situación complicada. Ahora somos nosotros los apuntados, ahí se iban contra los jugadores, en un club del que soy hincha, me fui”, desarrolló para explicar su continuidad. “Ahora, nadie está contento con los resultados”, añadió.

Gareca aprovecha de abordar la crisis del fútbol chileno. “En algún momento, Chile deberá confiar en un proyecto. Se debe creer en algo para saber hacia donde va realmente la Selección. Hay etapas más brillantes que otras y hay momentos donde debe bancarse lo que venga. Yo creo que estamos en condiciones de poder salir de esta. Nadie dice que va a ser fácil pero tengo fe”, señaló.