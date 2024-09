“No la estoy pasando bien”: la sincera reflexión de Ricardo Gareca bajo el mando de la Roja

Ricardo Gareca no ha tenido la mejor experiencia al mando de la Selección Chilena. El entrenador llegó con una misión clara: protagonizar una buena Copa América y enmendar el rumbo en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Por ahora, no está cumpliendo con ninguna de las dos metas asignadas desde su llegada en el mes de enero.

Y es que sumada a la pobre presentación en la cita continental disputada en Estados Unidos, donde la Roja no ganó ningún partido y se fue eliminada de fase de grupos sin convertir un solo gol, los malos resultados en las clasificatorias han desnudado todas las falencias en torno a su conducción como adiestrador.

Las críticas fueron múltiples y llegaron a los oídos del Tigre. En este sentido, en un diálogo con el programa de Youtube “La Mesa del Fútbol”, el entrenador argentino abordó la crisis en la que se encuentra inmersa el combinado nacional luego de las caídas ante Argentina por 3-0 y Bolivia por 1-2 en el Estadio Nacional. “En lo personal, sí la estoy pasando bien, porque me tratan bien. Chile es un gran país, muy formado, tengo todas comodidades para pasarla bien. Deportivamente no, porque no se han dado los resultados; en ese aspecto, no la estoy pasando bien. Chile está atravesando un momento donde necesita encontrar a una selección competitiva. Lo fue durante algunos años atrás y Chile siempre ha sido competitivo, lo que pasa es que le costó”, señaló el transandino.

Junto con lo anterior, Gareca reflexionó sobre las dificultades que ha tenido a la hora de afrontar los dos compromisos clasificatorios ante la Albiceleste y el cuadro altiplánico, partidos en los que el Equipo de Todos no mostró un buen funcionamiento con los referentes en cancha, ni mucho menos dio esperanzas para los duelos del futuro en relación a los nuevos jugadores que pueden llegar a ser convocados. “No estoy con ninguna idea de hacer un cambio generacional. Simplemente, voy convocando de acuerdo a lo que veo. No tengo ninguna intención en particular, la única intención que tengo es clasificar al Mundial. Es un proceso con dos Mundiales que estamos fuera, lo que lleva con el tiempo a replantear algunas cosas futbolísticas y quiénes son los jóvenes que pueden sumarse. Chile está en ese proceso; un proceso de ver y de encontrar cuanto antes para dar resultados”, concluyó.

Aunque el exentrenador de Vélez Sarsfield y la Selección de Perú no entregue pistas sobre los deportistas que pueden llegar a integrar sus nóminas, debe definir la lista lo más pronto posible. La necesidad de mejorar se hace urgente, ya que los próximos choques están a la vuelta de la esquina y la calculadora aparece como una herramienta fundamental a estas alturas: el 10 de octubre recibirá a un necesitado Brasil en Santiago, mientras que, cinco días después, deberá viajar a la calurosa Barranquilla para medirse ante su par de Colombia, quienes están invictos en este proceso clasificatorio y se encuentran en la segunda casilla de la tabla de posiciones.