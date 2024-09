Ricardo Gareca aborda su continuidad en la Roja tras el papelón ante Bolivia

Ricardo Gareca se muestra indignado cuando se le menciona que la derrota ante Bolivia fue vergonzosa. “Son definiciones que yo creo que habría que dejarlas de lado, ¿no? Vergüenza, lo que usted en su introducción, me parece que no tiene nada que ver, no está relacionado con eso. O sea, simplemente, bueno, perdimos un partido, está el dolor de perder, por supuesto, creo que no merecimos perder de ninguna manera, o sea, creo que el desarrollo del juego, Chile hizo todo como para ganar el partido y nos vamos con una derrota que duele, pero lejos está de una vergüenza”, expresó de entrada.

El DT también aprovechó de explicar el cambio de Ben Brereton en el primer tiempo. “Simplemente buscamos mayor profundidad desde entrada y donde vimos que a lo mejor no sincronizamos bien la contención, opté por cambiar cuando yo lo creí conveniente. O sea, en cuanto a eso tengo la posibilidad de poder hacerlo en el momento que yo quiero del partido, forma parte de mi trabajo; planificar, plantear. Lamentablemente no pudimos, entendí que en ese momento en la lectura necesitábamos a alguien más en la mitad de la cancha y todo lo que tengo que hacer lo hice”, detalló.

En esa misma línea, añadió: “Intentamos ir más profundo, creo que lo íbamos logrando de a poco, pero notaba que muchas veces podía el equipo estar demasiado abierto. No era en principio lo que planteamos, pero muchas veces determinadas situaciones que suceden en el campo de juego nos obliga a nosotros a tratar de corregir lo más rápido posible. Es impensado y es bastante atípico hacer un empate y que ni bien de esa, termina haciendo el segundo gol que le da una determinada tranquilidad.

Asimismo, se le consultó por la ponderación que le da a esta derrota. “Tengo tantos años de trayectoria como técnico que he tenido tantas derrotas que no podría explicarte cuál es la más dura. De que es dura, es dura esta y lo que más me dolió en todo esto es toda la expectativa que teníamos como grupo. De sacar este partido adelante La gente, que la gente nos apoyó en todo momento”, lamentó.

Por otro lado, le restó dramatismo a la caída. “Se los dije a los muchachos en el vestuario: la tranquilidad de que a veces hay derrotas que a uno lo dejan vacío. Esta derrota no me deja vacío, porque la actitud de los muchachos estuvo a la altura de las circunstancias. Entregaron todo, dejaron el alma en pos de poder revertir la situación y de ganar el partido. No se dio, hay que seguir. O sea, no hay que bajar los brazos”, sentenció.

“Todos estamos muertos en estos momentos. Pero bueno, eso no significa que estemos acabados. Ni mucho menos. Me duele más que nada el resultado, no la forma. Hicimos todo como para poder ganarlo. Me ha dolido el resultado, como a todos, pero no me quedé vacío en ese aspecto. ¿Por qué? Porque vi una entrega total de los muchachos. Me queda la tranquilidad de que vamos a ir evolucionando y vamos a ir mejorando”.

Luego volvió a ser consultado sobre el apelativo de vergonzoso para esta derrota. “Yo no sé por qué se emplea el término de vergüenza, de vergonzoso. A lo sumo, si el calificativo de que a usted no le guste futbolísticamente eso lo puedo comprender. Nadie está contento con una derrota, pero de ahí a vergüenza, no. Creo que no lo merecemos. No lo merecemos, nosotros merecemos cualquier situación que tenga que ver con un análisis futbolístico, no con algo que tenga que ver con una vergüenza”.

“Me gustó el equipo”

Y continuando con su defensa, el DT insistió en las sensaciones que le dejó el equipo. “Les tengo que decir la verdad, a mí sí me gustó el equipo, No me gustó el resultado, pero me gustó la actitud del equipo. Me gustó, hubo situaciones de gol”, subrayó.

En cuanto a su continuidad, el argentino fue claro. “No tengo yo la respuesta. Usted está haciendo una pregunta que tiene que votar la dirigencia, por ejemplo. De parte mía, mientras que no pueda hacer un trabajo, bueno, voy a hacer un trabajo. Todavía, matemáticamente, tengo chance de poder clasificar. Entonces, eso es lo único que le puedo contestar. Después, todas las conjeturas, todo el análisis que haga, no es la pregunta indicada para mí. Tendrá que hacérsela a los dirigentes, más que nada. ¿Eh? Después, todo lo que piensen de mí, todo el análisis que hagan ustedes de mí, o la gente, o quien haga el análisis, corre por cuenta de quien haga el análisis. ¿No? O sea, yo soy un profesional que me han contratado para hacer un trabajo, y bueno, lo voy a hacer”, respondió.

“O sea, si matemáticamente tengo chance para clasificar, voy a luchar hasta último momento para poder hacerlo. Y si no tengo la chance, porque no me dan los números matemáticamente para poder clasificar, voy a hacer un trabajo para dejarle a Chile, en un futuro, la posibilidad de poder tener una selección competitiva. Eso es mi trabajo”, prosiguió.

Finalmente, defendió el nivel del equipo. “Yo no veo involución, hoy veo involución en cuanto al resultado. Yo tenía toda la expectativa de poder ganar el partido. Ahora, yo, en el desarrollo del juego, le hablo de lo que vi en una percepción que tengo de afuera del campo de juego”.

Finalmente abordó el tanto de Eduardo Vargas tras la lesión de Carlos Lampe. “Yo, dentro del campo de juego, vi una situación en la cual pensé que se había resbalado. Ahora después se constató una lesión. Bueno, ¿qué quieren que no haga el gol? En un resbalón, es algo que pueden interpretar como un yerro, como una fatalidad. No tiene nada que ver con el fair play. No se pueden mezclar las cosas. Yo creo que el gol es legítimo”, cerró.