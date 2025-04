El delantero que se quedó esperando a Ricardo Gareca para ir a la Roja: “No tengo idea por qué no me llamaron”

La falta de gol es uno de los principales problemas que tiene ahora la selección chilena. Esto se evidenció en los partidos ante Paraguay y Ecuador, donde la Roja se generó varias opciones, pero fue incapaz de vulnerar el pórtico rival. Ahora, uno de los delanteros nacionales con mejor presente, habla de su exclusión de la convocatoria. Se trata de Bruno Barticciotto, quien lleva seis goles en siete partidos en el Santos Laguna y reconoce que esperaba ser llamado por Ricardo Gareca a la fecha FIFA de marzo.

“El tema de la Selección nos preocupa a todos. A mí me sorprendió un poco el no llamado. Creo que, por mi buen momento en ese punto específico, que fue hace dos semanas, quizás sí lo esperaba, pero los técnicos tendrán sus propias conclusiones, buscarán otras formas y es aceptable”, dijo el ariete, en entrevista con ESPN.

Bruno Barticciotto ha jugado solo un partido por la Selección. (Foto: Photosport)

En esa línea, da a conocer que tuvo diálogos con miembros del staff de la Roja, y que eso lo llevó a pensar que sería un nombre fijo en la nómina, lo que finalmente no ocurrió. “No tengo idea de por qué no me llamaron. Me habló el coordinador y el preparador físico (de la selección chilena) y con esos llamados pensé que iba a ir, pero no tocó, no sé por qué. Si se llega a dar pronto, ojalá, bienvenido sea”, señaló.

“No te voy a decir que necesitaba estar, porque tampoco llevo diez goles, pero sí por el momento que están viviendo los delanteros y por mi buen momento quizás sí lo esperaba”, complementó el formado en la UC.

La continuidad de Gareca

Gareca se reunió con Pablo Milad en la ANFP el viernes para evaluar el mal momento de la Selección. Pese a la expectación que había por lo que sucediera en Quilín, el Tigre sigue al mando de la Roja. El sábado partió a Buenos Aires y ahí habló de su momento al mando de la selección chilena. “Creemos en la capacidad del jugador chileno. Si bien los resultados no son los esperados, hay rendimientos que nos invitan a pensar que lo vamos a poder obtener (el repechaje al Mundial)”, dijo en Pudahuel, antes tomar el avión rumbo a su país.

“Queremos estar hasta las últimas consecuencias. Por su puesto que entendemos las críticas, pero también está lo que pensamos nosotros, y respecto a eso estamos con muchas ganas de poder revertir la situación”, añadió.

En esa línea, descartó que su continuidad sea por dinero. “Nosotros le facilitamos todo a la ANFP, tenemos una excelente relación. Yo acostumbro a resolver mis contratos de la mejor manera. No hay una presión económica. La parte económica para mí no es un problema, lo que queremos nosotros es quedarnos y tratar de revertir la situación deportiva. Si en un lugar no me quieren, ya es decisión de la dirigencia, pero nos ratificaron en el cargo”, comentó.

También se refirió a las críticas que recibe. “Como futbolista pasé por momentos complicados, y como DT me ha tocado dirigir en lugares difíciles, me han insultado. Hace mucho tiempo no me pasaba lo que ocurrió en el estadio ese día, donde la gente se manifestó, pero es mi trabajo y estoy acostumbrado a eso”, sentenció.