Luciano Pons se lanza con todo contra los hinchas de la U en la previa al duelo entre Colo Colo y Bucaramanga

Colo Colo ya está en Colombia para debutar en la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Atlético Bucaramanga, rival que tiene entre sus filas a un viejo conocido del fútbol chileno: Luciano Pons.

El delantero que militó en Universidad de Chile recaló en los auriverdes, tras ser desechado por el técnico de los estudiantiles, Gustavo Álvarez, luego de una temporada para el olvido, donde estuvo lejos de cumplir con las expectativas.

Pons llegó como uno de los grandes refuerzos de la U para la temporada 2024, pedido especialmente por Álvarez, pero nunca despegó. Con solo tres goles en la Liga de Primera y uno en Copa Chile, el ariete fue la gran decepción de los subcampeones del fútbol chileno.

Por lo mismo, y tras varias semanas de incertidumbre, fue transferido al cuadro cafetero. Allá es uno de los titulares indiscutidos del equipo que cambió a su entrenador a mediados de marzo. Actualmente son dirigidos por Leonel Álvarez, quien lleva dos victorias consecutivas al mando del equipo.

Pons enfrentó a Colo Colo con la U, pero no le marcó goles. Foto: Andrés Piáa/Photosport.

Pons se enfrenta a los hinchas de la U

La llegada del rosarino al cuadro leopardo causó gran expectación. Pons había dejado un buen recuerdo en las canchas colombianas, pues marcó 34 goles en las dos temporadas que jugó en Independiente de Medellín (2022-2023).

Sin embargo, en los siete encuentros oficiales que había jugado en el Bucaramanga, no había logrado encontrarse con las redes. No obstante, el despertar del equipo con el colombiano Álvarez permitió que el pasado viernes rompiera su larga sequía: Luciano marcó su primer gol en Primera División, en el triunfo de los búcaros sobre Atlético Nacional.

Este martes, en tanto, Pons podrá sumar minutos frente al Cacique, en el duelo que se jugará en Colombia, por la Copa Libertadores. Y en la antesala al cotejo, el ariete se enfrascó en una dura disputa con un hincha azul que no olvida el gol que falló frente a Everton, que finalmente dejó a los azules sin la opción de pelear el título.

La disputa comenzó cuando en su última publicación de Instagram, un hincha de Colo Colo le agradeció por su fallo frente a los ruleteros. “Gracias a ti, Colo Colo salió campeón”, le escribió. El atacante contestó con emojis de risa, lo que provocó la ira de los fanáticos laicos. “Ten un poco de respeto y decencia, tronco sin piernas. Te pagamos el sueldo un año entero, siendo el peor delantero de la U en años y encima te ríes de tus compañeros de profesión”, le enrostró un fanático estudiantil.

Pons, en esta oportunidad, respondió con dureza. “¿De qué hablas? Me río porque ya son cansones, muchachos. Todo el tiempo vienen para acá a tirarme mierda. Hace cuatro fechas que no ganan y el culpable sigo siendo yo”. “No me río de la U, ni de mis ex compañeros, porque quiero que les vaya bien, pero tampoco voy a dejar que insulten a mi señora o a mi hijo, que en este mundo del fútbol no tienen nada que ver”, cerró.

E

¿Cuándo juega Colo Colo con Atlético Bucaramanga?

Los albos visitan a los colombianos este martes 1 de abril, a las 21.30 horas, y el encuentro será transmitido por Chilevisión, ESPN y Disney+.