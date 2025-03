¿Cómo llegan Bucaramanga y Botafogo? El presente de los rivales de Colo Colo y la U en el estreno en la Copa Libertadores

Colo Colo y Universidad de Chile llegan con incertidumbre a sus estrenos por Copa Libertadores. Tanto el Cacique como la U tuvieron una deslucida actuación en la previa al debut por el torneo continental. Los albos tuvieron un forzado empate 1-1 ante Palestino, mientras que los azules cayeron 2-0 contra Everton.

Los dirigidos por Jorge Almirón viajaron este domingo para visitar a Atlético Bucaramanga, en el primer gran desafío del año. El cuadro de Macul buscará revalidar la gran actuación de la temporada pasada, donde alcanzaron los cuartos de final. Este martes 1 de abril, desde las 21.30 horas, será el debut del Cacique.

La U, en tanto, retornará a la Libertadores tras cuatro años. La última vez que los azules participaron en el certamen fue en la edición de 2021. De la mano de Gustavo Álvarez, buscarán traspasar la competitividad adquirida en el medio nacional al plano internacional. Eso sí, al frente tendrán un complejo rival, Botafogo, el actual campeón del torneo continental. Este miércoles 2 de abril, a las 21.30 horas, los azules tendrán su estreno.

Bucaramanga crece de la mano de Pons

Bucaramanga se sacude. Tras un complejo inicio de temporada, que significó la salida del técnico Gustavo Florentín y la posterior llegada del histórico Leonel Álvarez, el cuadro auriverde hace pie firme para enfrentar la segunda participación de su historia en Libertadores. La otra fue en 1998, edición en la que cayeron en fase de grupos tras ser terceros con siete puntos.

El Leopardo dio la sorpresa este fin de semana al bajar al líder de la Liga Colombiana. Fue una sólida victoria sobre Atlético Nacional, por 2-0, en un partido que enfrentaba a los dos campeones de 2024. Bucaramanga ganó el Apertura y obtuvo la primera estrella de su historia, mientras que el Verdolaga se quedó con el Clausura.

El triunfo de este viernes estuvo marcado por la presencia de Luciano Pons, quien anotó la apertura de la cuenta y fue la figura del partido. El ariete, que aún pertenece a la U y se encuentra a préstamo en Colombia, buscará su revancha tras un pésimo año en los azules. Precisamente, tendrá una oportunidad ante Colo Colo, el máximo rival de los universitarios.

“Pudimos volver a ganar de local, que era algo que nos venía faltando. Necesitábamos agarrar esta confianza previo a lo que viene en la Copa Libertadores. Tenemos que seguir sumando de a tres para subir en la tabla y porque sabemos que el martes tenemos otra final cuando arranque la Libertadores”, indicó Pons luego de su anotación.

Pese a la obtención del campeonato en 2024, el título se hace distante, pues fue en el primer semestre del año pasado. Desde ese entonces, Bucaramanga ha tenido un contexto irregular. Y si bien vencieron a Atlético Nacional, que ahora marcha en la segunda ubicación del certamen colombiano, los auriverdes son duodécimos, con 13 unidades. Acumulan tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, en 11 encuentros. Están a ocho puntos de América de Cali, el puntero del torneo.

Colo Colo llega como favorito, aunque el Leopardo ha mostrado una nueva cara con la llegada de Leonel Álvarez al banquillo. De hecho, los propios jugadores entregaron un tajante mensaje. “La diferencia es que ahora sí tenemos entrenador”, aseguró Adalberto Peñaranda tras la superioridad mostrada contra el Verdolaga.

Por otra parte, el Cacique deberá enfrentar unas dificultosas condiciones climáticas en la ciudad de Bucaramanga, marcada por una humedad muy alta. Durante abril, este factor ronda por el 90 por ciento. La lluvia también es una de las principales características. Por otro lado, la altitud de unos 960 metros sobre el nivel del mar también es propia de la ciudad, aunque no es una condicionante que genere un impacto relevante para realizar deporte.

Para Arturo Vidal, nada de esto es problema. “Ya hemos dicho desde principio de año que queremos ir por la segunda Copa Libertadores. El martes empieza y esperamos comenzar con el pie derecho. El equipo está bien y queremos demostrar lo fuerte que somos”, aseguró el Rey antes de iniciar el periplo a Colombia.

“Estamos espectacular, de verdad que vamos con mucha ilusión. Es muy importante partir con el pie derecho. Será un partido duro. Hemos trabajado bien, están todos al 100 por ciento y eso es bueno”, siguió el volante.

Botafogo, de tropiezo en tropiezo

Botafogo llega como campeón vigente de la Copa Libertadores. El Fogao se consagró en 2024 con un doblete. Consiguieron su primera estrella en el certamen continental y se consagraron en el Brasileirao.

En la U, eso motiva. “Nos tocó un grupo muy lindo. Como jugador, no hay nada más lindo que enfrentar al último campeón de la copa, Botafogo. El objetivo es llegar lo más alto en la copa. Me encantaría salir campeón, igual que al resto de los chicos. También me gustaría salir campeón de la Copa Chile otra vez, y del Campeonato Nacional. Vamos por todo”, aseguró Franco Calderón hace unas semanas.

Sin embargo, el presente del Fogao dice todo lo contrario. El cuadro carioca pasó del cielo al infierno en apenas unos meses. Los dos títulos parecieran quedar muy lejos con la actualidad del club que, hasta este domingo, acumulaba más de un mes sin jugar. En detalle, no lo hacían desde la final de vuelta de la Recopa Sudamericana, donde se coronó Racing. Dicho cotejo fue reflejó las carencias que vive el Fogao desde que tocó la gloria. La Academia se impuso por un 4-0 global, logrando que el campeón de la Sudamericana venciera al de la Libertadores por primera vez en diez años sin recurrir a los penales.

En el inicio de año, el cuadro blanquinegro también fracasó en el Campeonato Carioca, estadual de Río de Janeiro. Botafogo cayó contra Vasco da Gama en la jornada 11 de la fase de grupos, sentenciando su eliminación. Ni siquiera lograron avanzar a las semifinales, a diferencia precisamente de las Camisas Negras, Flamengo y Fluminense, los otros tres grandes de la ciudad, y el sorpresivo Volta Redonda, cuadro recientemente ascendido a la Serie B, la segunda división del fútbol brasileño. Semanas antes también habían caído contra el Mengao en la final de la Supercopa. Fue tropiezo tras tropiezo.

Es derechamente un fracaso, comprendiendo que venían de ser campeones tanto de la Libertadores como del Brasileirao. En el certamen brasileño, el Fogao alcanzó 16 jornadas invicto, sumando diez triunfos y seis empates. Todo era alegría, pero vino el desplome vino en el inicio de 2025.

Uno de los motivos principales de declive tuvo que ver con las salidas de sus estrellas. Su dueño, John Textor, que también es propietario del Olympique de Lyon, vendió un total de 14 jugadores para buscar sanear la economía del cuadro francés, que está sumido en una cuantiosa deuda que lo tenía al borde de la quiebra. Entre ellos destacan el campeón del mundo Thiago Almada o el mejor futbolista de América en 2024, Luiz Henrique. Hoy, es un elenco completamente diferente que el supo brillar durante el año pasado.

Este domingo, Botafogo volvió a jugar contra Palmeiras, en el primer partido dirigido por Renato Paiva, quien llegó para reemplazar a Cacapa, que había tomado el interinato tras la salida de Artur Jorge. Sin embargo, su debut no fue lo esperado. El Fogao igualó sin goles, en el inicio del Brasileirao, sumando su séptimo encuentro consecutivo sin ganar. El cuadro carioca no logra salir de la crisis.

Este miércoles se medirá contra la U en un Estadio Nacional que tendrá aforo completo. Los brasileños ya anticipan el duelo. “La U es un equipo tradicional. Vamos a tener mucha dificultad, creo que tenemos que estar muy preparados, muy listos. Tratándose de la Libertadores, cada partido es difícil y con certeza contra la U será un partido así”, indicó Alex Telles sobre el estreno en Libertadores contra los azule”, dijo Alex Telles, defensor del cuadro brasileño, en diálogo con AS Chile.