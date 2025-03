La dura crítica de Fernando Gago a Carlos Palacios tras cortarlo en Boca Juniors.

Boca Juniors cayó por 2-0 ante Newell’s Old Boys y las críticas vuelven a caer sobre las decisiones de Fernando Gago. El estratega tuvo una semana compleja por la situación de Carlos Palacios, quien se ausentó de una práctica. Como castigo, el DT lo excluyó de la citación del duelo del domingo. Luego de la derrota de sus dirigidos, el técnico abordó la situación del chileno y defendió su determinación de cortarlo. “Esto es muy claro. Acá hay normas desde principio de año que los jugadores tienen muy claras. Carlos faltó a un entrenamiento, los motivos quedan puertas adentro y decidí no convocarlo por una razón, por una cuestión que ya se habló previamente”, dijo.

Sobre el rendimiento ante el cuadro rosarino, el DT comentó que: “No lo tomo como un retroceso de cinco casilleros, es un partido muy malo. Ni antes éramos tan buenos ni ahora tan malos. Jugamos mal, no tuvimos ni el juego ni los duelos ganados y hubo situaciones donde no estuvimos finos, no hay que darle más vueltas: no me voy preocupado, jugamos mal”.

Carlos Palacios vive sus peores días en Boca Juniors. (Foto: AFP)

“Hay que seguir trabajando y tratar de tener ese nivel de juego que veníamos teniendo y que hoy no se dio, todas las facetas del juego son para mejorar”, añadió.

Luego se detuvo en situaciones del encuentro. “La jugada del primer gol fue hasta un doble error de situación, cometimos fallas individuales y colectivas, y a partir de eso el partido se dio de otra manera. Creo que el problema también fue una cuestión de una fase de ataque que no podíamos encontrar”, apuntó.

Y se refirió al desorden de su equipo para buscar el empate. “Era una situación donde teníamos que tratar de atacar, de encontrar esos espacios para generar. La única solución era por fuera y creíamos que el partido se una a dar de esa manera en los minutos finales. Faltó fluidez para encontrar situaciones”, comentó.

“Tuvimos el balón, pero lo tuvimos mal cuando había que atacar y hubo muchas pérdidas de pelota. La jugada del primer gol fue un doble error. Sabíamos que podían hacer eso de buscar un pelotazo largo a González para que la bajara a los extremos. A partir de ahí el partido se dio de otra manera”, complementó.