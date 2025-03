Fiesta en Chile, falta a entrenamiento y una aparición en la Garra Blanca: Carlos Palacios es apuntado en Boca Juniors

Carlos Palacios no vive días felices en Boca Juniors. Luego de lograr un repunte en su nivel en la última victoria de los xeneizes ante Defensa y Justicia, todo parecía indicar que la Joya volvería a las alegrías en Argentina. Sin embargo, el chileno nuevamente es asediado por las críticas.

La noticia generó tanta repercusión que Mauricio Serna, ídolo del cuadro argentino y actual miembro del Consejo de Fútbol del equipo, tuvo que salir a explicar la situación del chileno. “Carlos nos llamó cuando tuvo el incidente. Inmediatamente nos lo comunicó como cualquier ser humano que puede tener una dificultad o problema. Al otro día se presentó a trabajar como suele hacerse”, explicó. Serna también descartó cualquier posible castigo para el futbolista nacional. “No habrá ninguna sanción económica, porque partimos de que a nuestros futbolistas les creemos”, indicó el otrora mediocampista.

Y es que la indisciplina del ex Colo Colo al ausentarse del primer entrenamiento de la semana le trajo repercusiones. Esto porque, a modo de castigo, el entrenador Fernando Gago lo dejó fuera del viaje del conjunto azul y oro a Rosario y tampoco lo incluyó en la convocatoria para el compromiso de este domingo frente a Newell’s Old Boys, donde los xeneizes cayeron por 2-0.

En ese sentido, la prensa transandina no escatimó en los cuestionamientos al formado en Unión Española y respaldó el actuar del DT, quien ya había sancionado previamente a Edinson Cavani por una situación similar. "Desde el día de su asunción como entrenador xeneize, Pintita dejó en claro que iba a tratar a todos de la misma manera y de que tenía una serie de normas de convivencia y de requisitos (la balanza, el más simbólico) que todos iban a tener que cumplir. Por eso, a menos de un mes de haber llegado decidió borró nada menos que a Edinson Cavani por llegar tarde a una charla técnica“, recuerda el sitio TyC Sports.

En esa misma línea, señalan que el caso del oriundo de Renca se suma a una serie de episodios que ya había protagonizado en su corta estadía con los xeneizes. “Durante el fin de semana en su país publicó fotos en la fiesta Bresh en Santiago de Chile, junto a Ayrton Costa y al cantante argentino Dillom. Si bien esto no es un desacato a las órdenes del cuerpo técnico, sí es un descuido que se suma a su faltazo y a aquella aparición junto a la barra brava de Colo-Colo", complementan.

Su paso por la Garra Blanca, más allá de estar en su día libre, generó preocupación. El futbolista, lejos de aprovechar el tiempo para descansar, prefirió asistir viajar a Santiago y asistir al encuentro de Colo Colo frente a Everton.

En el receso de la doble fecha FIFA, Carlos Palacios apareció con un cantante en una fiesta en Santiago.

Por último, el citado medio apunta que, si bien se espera que Palacios reaparezca en la consideración para la siguiente jornada, esta sanción puede definir su participación en el esquema titular en presentaciones futuras. “Aunque no hubo comunicación oficial por parte del club, y habrá que ver si Gago hace referencia a su situación en la conferencia postpartido en Rosario, se cree que la sanción comienza y termina en esta no convocatoria para jugar ante Newell’s y que estaría nuevamente en consideración para el partido ante Barracas Central de la próxima semana. Que vuelva a ser titular o no ya es otra cuestión“, cierran.

El atacante chileno en diciembre pasado firmó por Boca y ha tenido un buen rendimiento en sus primeros meses en el club. En ocho partidos por el torneo de Primera División registra tres asistencias y un gol.