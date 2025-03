Carlos Palacios desata la polémica en Argentina: aseguran que no llegó al entrenamiento de Boca Juniors

Boca Juniors no logra tener paz en este inicio de temporada. Pese a que lleva tres triunfos seguidos, tras ser eliminados de la Copa Libertadores, una nueva polémica ronda su predio y el protagonista es nada más y nada menos que Carlos Palacios.

El chileno no llegó a la práctica que estaba programada para este lunes, luego de tener todo el fin de semana sin compromisos deportivos. “Boca Juniors se entrenó por la tarde de este lunes y podemos confirmar que Carlos Palacios se ausentó del entrenamiento , sin aviso, tras dos días libres. Palacios no se presentó”, informó el periodista Augusto Cesar en la cadena ESPN.

Y aunque no hay ninguna versión oficial del por qué el otrora volante de Colo Colo no llegó a la cita, en la cadena internacional especulan con una medida disciplinaria de parte del técnico Fernando Gago. . “Tiene que tomar una decisión, porque a (Edinson) Cavani lo sacó del equipo por llegar dos minutos tarde a una charla técnica”, sostuvo el reportero.

Sin embargo, en TyC, aseguraron que la Joya si se comunicó con sus superiores para decir de que no podía estar con sus compañeros en el inicio de esta semana. “El futbolista chileno aprovechó el descanso para irse a su país y recién se reincorporará a los entrenamientos este martes. Si bien Boca no comunicó nada de manera oficial, habría avisado a la dirigencia que tenía algo que hacer en Chile y ésta se lo informó al cuerpo técnico”, reportaron.

Lo cierto es que todos los medios transandinos destacan que Palacios estuvo una fiesta en nuestro país, el sábado por la noche, y que en ella compartió con su compañero, Aytor Costa, el cual si llegó al entrenamiento que encabezo Gago. Por lo mismo, resaltan que el silencio de la institución es un indicio de que puede haber una sanción, la cual podría sacar al mediocampista del juego ante Newell’s (domingo, a las 19:30 horas).

Además, recordaron que no es primera vez que Palacios incomoda a la directiva encabezada por Juan Román Riquelme, pues hace un par de semanas (7 de marzo), el deportista se escapó a Santiago para alentar a Colo Colo en el estadio Monumental, luego que los xeneizes le ganaran a Central Córdoba (3-0). Situación que no habría gustado en Boca, pues si bien el futbolista cruzó la cordillera en su día libre, estiman que se expuso demasiado al asistir a la Garra Blanca y no a otro sector del recinto deportivo.

“De garrero a jugador, de jugador a garrero. Algún día volveremos, gracias a mis hermanos por hacerlo posible”, fue la foto que publicó el aludido en aquella oportunidad en redes sociales. Imagen donde aparece con el pasamontañas con el que intentó, sin éxito, ocultar su identidad.