Carlos Palacios es sorprendido en el estadio alentando a Colo Colo en medio de los cuestionamientos en Boca Juniors

Carlos Palacios no está viviendo sus mejores días en Boca Juniors. El equipo transandino sufrió una dolorosa eliminación de la Copa Libertadores por parte de Alianza Lima que desató la furia de la hinchada xeneize. Sin embargo, el mediocampista luego de la victoria del equipo dirigido por Fernando Gago por 3-0 a Central Córdoba, aprovechó sus días libres para viajar a Chile e ir al estadio Monumental a ver el encuentro entre Colo Colo y Everton.

El Cacique se enfrentó al elenco ruletero el pasado domingo 9 de marzo, donde los dirigidos por Jorge Almirón lograron llevarse los tres puntos de la mano de un inspirado Lucas Cepeda. Pero, lo que desató la algarabía de los hinchas fue la presencia del exjugador de los albos en el recinto, quién aprovechó sus días libres posterior a la victoria contra el equipo cordobés para asistir al recinto para alentar a su antiguo club.

Palacios se ubicó en el sector Arica, lugar donde se concentra la barra de los albos, en donde asistió con amigos colocándose un pasamontañas para no ser reconocido entre la multitud. No obstante, su plan no funcionó del todo, puesto que de igual manera fue identificado por los hinchas quienes grabaron registro del jugador alentando al Cacique.

Carlos Palacios en el estadio Monumental en el triunfo de Colo Colo sobre Everton.

El momento de Palacios en Boca Juniors

El volante fue titular en la victoria por 3-0 de los bosteros en contra de Central Córdoba, jugando un total de 84 minutos, donde fue sustituido por Brian Aguirre. Sin embargo, su nivel sigue despertando opiniones divididas dentro de la prensa argentina, quienes fueron críticos con el chileno tras el triunfo.

TyC Sports no escatimó en señalar la baja de rendimiento que ha tenido desde que llegó al club en diciembre de 2024. “Después de un buen arranque con la camiseta de Boca, no termina de entrar en juego en los últimos partidos. Le está costando”, señala el medio.

El diario Olé también tuvo críticas por el rendimiento de Palacios en la victoria de Boca, destacando su poca participación en el juego del cuadro xeneize. “Se ubicó como el clásico enganche, pero el juego no pasó mucho por él ni tampoco pudo imponerse. Algo lento para desplazarse y muy lejos del arco rival”, destaca el medio.

Tras la victoria, el cuadro de La Boca se ubicó en la tercera posición del grupo A del Torneo de Apertura argentino con 20 puntos, solamente a una unidad del líder Tigre. Su próximo partido será este domingo a las 18:30 horas en La Bombonera contra Defensa y Justicia, válido por la décima jornada del campeonato, donde los dirigidos por Fernando Gago irá en busca del liderato del torneo.