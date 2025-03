De la mano de un encendido Lucas Cepeda: Colo Colo vuelve a los abrazos y hunde al afligido Everton

Al Colo Colo del centenario, con un plantel millonario, se le exige en todos los partidos. Luego de dos derrotas consecutivas, ante O’Higgins y Huachipato, la urgencia de los albos era volver a sumar y volver a ser un equipo convincente. En la cancha del Monumental, el cuadro de Jorge Almirón se reencontró con las victorias. Superó con claridad a un muy complicado Everton (2-0), lo que deja más que complicado a Gustavo Leal.

En la búsqueda de otro tipo de respuestas, el exentrenador de Boca Juniors agitó el árbol. Dando un golpe de timón, sacó del arco a Brayan Cortés para darle la oportunidad a Fernando De Paul. Además, dispuso del doble 9 en ataque, con Salomón Rodríguez acompañando a Javier Correa. Almirón trató de dotar a su elenco de un mayor poder de fuego, una de las falencias en el inicio de temporada.

Colo Colo asumió el rol de dominador, durante el desarrollo del partido, ante un rival en una situación altamente incómoda. Los ruleteros llegaron a Macul tras la eliminación de la Copa Sudamericana y sin triunfos en el torneo local, lo que tiene al técnico brasileño pendiendo de un hilo. Sumado a esto, los viñamarinos tenían varias bajas. Por lo mismo, debieron adecuarse y entregar la iniciativa.

La primera del Cacique fue en los 7′, con un remate de Rodríguez atajado por Ignacio González. Colo Colo fue cargando sus ataques por la izquierda, donde se instalaba Claudio Aquino (a lo Carlos Palacios) y principalmente Lucas Cepeda, quien fue punzante por su franja, sobre todo aprovechando la presencia del improvisado Lucas Soto como carrilero. Everton trató de ser un equipo corto en retaguardia, instalando una línea de cinco ante cada avance de los blancos. Rodrigo Piñeiro aguardaba por algún balón.

Pese a algunas imprecisiones en la salida, la defensa alba no era muy exigida por los ruleteros. El campeón vigente, que registró el 62% de posesión en la primera mitad, movía la pelota ante un rival que se abroquelaba en su territorio. Mientras pasaba el partido, la sensación era que esa muralla azul y amarilla iba a caerse. Las intervenciones de Nacho González mantenían el cero.

La polémica aconteció con el airado reclamo de los albos por un posible penal, a raíz de un movimiento sospechoso del brazo derecho de Alan Medina. Primero, el juez Manuel Vergara descarta la infracción, sin embargo recibe el llamado del VAR y revisa la acción. Finalmente, cambia su decisión y cobra el penal. Ejecutó Lucas Cepeda y convirtió el 1-0 en los 44′.

Foto: Photosport.

El Cacique es un equipo que se crea ocasiones de gol, que encuentra maneras de acercarse al área rival, no obstante el problema tiene que ver con la concreción. El argentino Aquino es un mediocampista que generalmente mete balones con ventaja hacia sus compañeros, pero no siempre aquello acaba en la meta contraria. Ante un rival de pobre actuar con Everton, el pecado de los albos era no saber estirar la distancia.

En el inicio del complemento, Correa llegó al 2-0 con una volea, tras una salida del portero González. Era el fin de la mala racha para el ex Estudiantes de La Plata. Pero el árbitro revisó la acción y anuló el tanto, por obstrucción de Esteban Pavez.

El desenlace estaba abierto fundamentalmente por la diferencia escasa del resultado, porque desde el juego había un mundo entre Colo Colo y Everton. Con mayor precisión en los metros finales, la historia hubiese estado sentenciada mucho antes. La tranquilidad llegó recién en los 72′, cuando Cepeda define de manera impecable tras un pase filtrado de Correa. Invirtieron los roles.

Con una faena cómoda, el equipo de Almirón volvió a los triunfos, justo antes del clásico ante la UC del próximo sábado. Párrafo aparte fue lo sucedido con la gran cantidad de bengalas y fuegos artificiales encendidos antes del segundo tiempo, lo que expone al club a sanciones. Y Everton sigue sin ganar.

Ficha del partido

Colo Colo: F. De Paul; A. Saldivia, S. Vegas (80′, E. Amor), E. Wiemberg; M. Isla, E. Pavez (80′, F. Marchant), V. Pizarro (71’, T. Alarcón), L. Cepeda; C. Aquino (71’, V. Méndez); S. Rodríguez (58′, C. Zavala) y J. Correa. DT: J. Almirón.

Everton: I. González; L. Soto, R. González, D. Oyarzún, N. Baeza; D. Hernández (65′, J. Cruz), A. Madrid (90′, E. Serje), J. Moya (77′, A. Ibacache), A. Medina, E. Ramos (46′, M. Campos); y R. Piñeiro. DT: G. Leal.

Goles: 1-0, 44′, Cepeda, de penal; 2-0, 72′, Cepeda, define tras pase filtrado de Correa.

Árbitro: M. Vergara. Amonestó a Pavez, Correa, Rodríguez, Vegas, Méndez (CC); Madrid, Piñeiro (E).

Estadio Monumental. Asistieron 34.450 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.