Este domingo, Colo Colo cerrará la jornada de la Liga de Primera. Los albos se miden con Everton, en la búsqueda de puntos fundamentales para salir de la impropia posición que ocupan en la tabla del certamen. El Cacique figura en el undécimo puesto, muy lejos de las expectativas que la millonaria inversión que realizaron a comienzos de año para ser protagonistas a todo nivel.

El equipo de Jorge Almirón no juega bien. Los refuerzos aún no han logrado adaptarse y, para colmo, Arturo Vidal, uno de los pilares de la campaña que terminó con el título el año pasado, aún no está disponible. Los esfuerzos están orientados a que reaparezca en el próximo duelo, frente a Universidad Católica.

Zoom a la cancha del Monumental: el complicado estado del pasto del campo de juego de Colo Colo

Almirón apuesta por un fútbol agresivo y dinámico. Para conseguir ese propósito depende de un factor fundamental: que los jugadores eleven el nivel que han mostrado en las últimas jornadas. Sin ir más lejos, la semana pasada, en Talcahuano estuvieron muy por debajo de esa línea y terminaron cayeron sobre el final, ante Huachipato.

El otro, también crucial, es el estado del campo de juego del estadio Monumental. Históricamente, el recinto de Macul contó con una de las mejores canchas de Chile. Sin embargo, en los últimos años, esa realidad ha cambiado notoriamente. Entre el desgaste producto de los compromisos deportivos, el uso alternativo que se le da para conciertos y eventos y la incidencia del factor climático, la superficie está lejos de su mejor momento. Ni las obras de reconstrucción del drenaje y el cambio completo del césped mejoraron la realidad.

Este sábado, de hecho, el técnico argentino y Aníbal Mosa encabezaron la revisión a las obras de mantención que se realizaron para mejorarla. No fue posible conocer las impresiones de los actores. Lo que sí se pudo observar es que el entrenador recorrió minuciosamente cada zona.

Así luce, desde cerca, la cancha del Monumental.

No está bien

Aunque un plano general de la cancha, como el que efectivamente se exhibió a través de las plataformas oficiales del club lleva a pensar que está en buenas condiciones, un acercamiento como el que pudo revisar El Deportivo da cuenta de los serios problemas que presenta la superficie. Hay, derechamente, falta de pasto o reemplazo a través de parches que resultan impropios para el nivel que exige uno de los equipos más importantes del país. Los jugadores, de hecho, no han escondido su molestia por la situación. Fue lo que motivó a la dirigencia a instruir trabajos de emergencia.

En la intimidad del Monumental reconocen que los trabajos son más estéticos que otra cosa. A la cancha la apodan de una forma particular: Tío Nacho. La alusión es a los productos que se le suelen aplicar para que luzca bien, incluida una tinta para emparejar el color.

Otra imagen del campo de juego albo.

La situación es inquietante, considerando, además, que se aproxima la disputa de la Copa Libertadores. El Cacique apuesta a ser protagonista en un año particularmente especial: se celebra el Centenario del club. En Macul debe hacerse fuerte y necesita una cancha en buenas condiciones. Otra realidad suele transformarse, además de un riesgo para la integridad de los deportistas, en un aliado para los planteamientos defensivos de los visitantes.