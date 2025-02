El duro lamento de Arturo Vidal por su nueva lesión en la caída de Colo Colo: “Empiezo a dudar cada vez que me pasa algo así”

Arturo Vidal encendió las alarmas. El volante de Colo Colo salió lesionado en la derrota por la mínima que vivieron ante O’Higgins. Al encuentro, el ex Bayern Múnich ya había llegado con lo justo, luego de recuperarse de una dolencia. “Me sentí muy bien durante el partido, pero al final, en la última jugada donde me estiré, se me apretó un poco (el isquiotibial) y preferí salir”, explicó.

En esa línea, exhibe sorpresa por no poder finalizar el encuentro en su plenitud física. “Es raro, porque me venía cuidando de otra lesión que tenía, llegué bien al partido, me sentí súper cómodo en el primer tiempo, pero luego sufrí la molestia. Ya empiezo a dudar cada vez que me pasa algo así. Espero recuperarme lo antes posible”, dijo.

Arturo Vidal no pudo completar el partido ante O'Higgins. (Foto: Photosport)

Los lamentos del Rey continuaron, pero por el resultado. El tanto celeste llegó justo después de que tuviera que abandonar por obligación el césped. “Es triste perder así, el estadio estaba hermoso, tuvimos muchas ocasiones de gol para poder concretar, pero no convertimos, y O’Higgins en una llegada nos hizo un gol. Así es el fútbol. Lo importante es que tenemos mucho tiempo para mejorar”, analizó.

En esa línea, y similar a lo que dijo Esteban Pavez, indicó que la caída que sufrieron en Macul se debió a la impericia que mostraron en el ataque. “Si todos los equipos se nos vienen a meter atrás y no hacemos un gol rápido, se nos van a complicar todos los partidos, pero si les marcamos un gol podemos ganar 3-0 o 4-0 tranquilamente”, comentó el King.

Por otro lado, Jorge Almirón también se refirió a la lesión de Vidal. “Fue una molestia que se resintió, veremos después los resultados. Por la manera en que sale, que pide el cambio, es una lesión. Hay un análisis del cuerpo técnico y de los médicos. Arturo venía entrenando bien, se resintió en una jugada puntual donde salta, estira la pierna y lo chocan. Antes venía bien. Además es un jugador diferente, top, que sí está para jugar, influye. Hoy se lastimó en una jugada puntual”, declaró el entrenador.