Colo Colo solo suma dudas: cae ante O’Higgins en el Monumental y el físico de Arturo Vidal genera preocupación

Colo Colo sigue acumulando dudas. En la Copa Chile no partieron bien, los fantasmas parecieron irse tras su debut triunfal, sin embargo, en la segunda jornada no lograron batir a O’Higgins y perdieron por la cuenta mínima en el estadio Monumental. Bryan Rabello le dio tres puntos de oro a un elenco rancaguino que se defendió en los primeros minutos, pero que se atrevió a ir al frente al detectar las licencias que estaba dejando en defensa el equipo de Jorge Almirón.

El Cacique partió mejor. En los primeros cinco minutos, se acercó al arco defendido por Omar Carabalí e hizo pasarla mal a los laterales celestes, con los desdobles de Isla y Wiemberg. Sin embargo, este asedio duró poco. Cuando parecía que los dirigidos por Almirón no tendrían problemas en casa, el elenco de la Sexta Región cada vez se fue sintiendo más cómodo. Con Bryan Rabello y Joaquín Montecinos como protagonistas, el área alba comenzó a sufrir con los centros. El centrodelantero Arlando Castillo, de hecho, tuvo un testarazo que pasó muy cerca.

(Foto: Photosport)

Son varias las cosas que hacen que Colo Colo sume incertidumbre en el inicio de la temporada. Más allá de la victoria ante Deportes La Serena, ya desde la Copa Chile que no se veía a la escuadra sólida del cierre de 2024. La defensa del cuadro de Macul está cometiendo errores no forzados, por llevarlo a la jerga del tenis. No es una línea que pase zozobras ante cada embate, pero que sí está equivocando en las salidas de fondo más de lo que acostumbraban. Quizás se incrementa por un Brayan Cortés que vive días complicados.

Luego de su retorno, tras su polémica salida que no duró más de un mes, el guardameta ha estado lejos del nivel que exhibió en el último lustro. Acumula equivocaciones de cálculo al intentar anticipar situaciones del juego y con los pies sufre. Aunque, para ser justos, poco pudo hacer en el gol de O’Higgins. Al minuto 67, Carabalí sacó desde su área, Yorman Zapata recibió, le ganó a Mauricio Isla en la disputa, dejó en el camino a Vicente Pizarro con un enganche, y cuando parecía que le pegaría, sorprendió a la zaga cediendo el balón a Rabello. El volante ofensivo firmó la tradicional ‘Ley del ex’, con una definición entre las piernas de golero. Isla y Sebastián Vegas pidieron fuera de juego, pero ambos habilitaban al mediocampista.

A esa altura del partido ya no estaba Arturo Vidal. El King es otro dolor de cabeza para Almirón. Si bien su nivel no está en discusión, el futbolista de 37 años suma dolencias. A este encuentro llegó con lo justo y tuvo que ser sustituido en el complemento por una dolencia. Hace algunas semanas, el entrenador dijo que el volante estaba en mejores condiciones físicas que el año pasado. Los hechos lo desmienten. Por otro lado, esta noche no tuvieron a un Javier Correa inspirado. Pese a que el atacante se mostró tan inteligente como acostumbra en los desmarques, en ninguna de las tres ocasiones claras que tuvo definió bien. En dos la envió afuera y en una definió al cuerpo del arquero, que, para darle méritos, le redujo bien los espacios.

Francisco Meneghini le ganó el gallito a Almirón. Plantó un equipo lejos de su área por varios minutos y se defendió bien cuando el cronómetro obligó a Colo Colo a acercarse al arco. Tras el pitazo de Rodrigo Carvajal, los brazos al cielo fueron para los camiseta celeste y rayas negras, que llegan a cuatro puntos en dos fechas. Los albos se replantean las ideas y se quedan con tres unidades. Ahora deben visitar a Huachipato, en un partido con historia y bastante morbo, por el polémico cierre de la temporada pasada.