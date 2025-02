Preocupación en Colo Colo: Arturo Vidal sale con molestias ante O’Higgins

Era un día especial para Arturo Vidal. Este lunes, ante O’Higgins en el Monumental, registró su primera titularidad en la Liga de Primera 2025, en un duelo en el que Colo Colo buscaba su segundo triunfo en el torneo luego del 3-1 ante La Serena en la primera fecha. Una molestia en el sóleo había retrasado el estreno oficial del Rey en el certamen.

Sin embargo, la jornada no terminó como el ex Bayern y Barcelona hubiera deseado. Al minuto 63, cuando albos y rancagüinos igualaban sin goles, se exigió al máximo para capturar un balón filtrado en el área. Saltó y estiró la pierna derecha para intentar controlar, pero no logró lo que pretendía, porque pasó a llevar a un rival en la cabeza y, para colmo, ese movimiento lo dejó mal físicamente.

Vidal de inmediato se llevó la mano a la parte posterior de la pierna, mientras en la banca del Cacique le dieron la instrucción de que se lanzara al césped.

Jorge Almirón no lo quiso arriesgar más y lo reemplazó por Víctor Méndez. La cara del histórico mediocampista de la Generación Dorada al llegar al banco era de completa desazón.