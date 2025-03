Gareca, en alerta: la razón detrás de la suplencia de Brayan Cortés en Colo Colo que inquieta a la Roja

Los últimos meses han sido complejos para Brayan Cortés. El arquero de Colo Colo y la Selección soñaba en noviembre con partir al extranjero y catapultar su carrera internacional. Por eso decidió no renovar su contrato con el Cacique y apostar a dar ese salto. Con lo que no contaba es que ningún equipo del exterior dio los pasos necesarios para contar con sus servicios, por lo que debió echar pie atrás a su negativa a renovar con los albos y terminó firmando una nueva extensión de contrato, a cambio de un importante incremento en sus ingresos, transformándose en uno de los mejores pagados del plantel.

El iquiqueño, que este martes cumplirá 30 años, recién se sumó a la pretemporada el 8 de enero, casi una semana después que el resto de sus compañeros. Cuatro días después apareció como titular en el amistoso ante Peñarol que terminó empatado 1-1. Para ese partido no estaba contemplado que jugara, pero una lesión de último momento de Fernando de Paul hizo que tuviese que saltar a la cancha. Antes de ese partido, la última vez que Cortés había jugado fue el 19 de noviembre del año pasado en la victoria de la Roja por 4-2 sobre Venezuela, en el Estadio Nacional.

Esos dos meses de inactividad y su ingreso tardío a la pretemporada le pasaron la cuenta en lo físico. En el Monumental reconocen que no llegó fino y, que con el paso de las semanas, su condición no ha mejorado y sigue estando con un peso mayor al que acostumbra, lo que ha repercutido en su agilidad en la cancha, y que llevó finalmente al técnico Jorge Almirón a quitarle la titularidad. En total, está 2,5 kilográmos por encima de su peso ideal. Además, cometió algunos errores que le costaron goles a su equipo. El DT no está para nada contento con esta involución del guardameta, lo que se ha visto respaldado por diversas mediciones.

“El año pasado pasó lo mismo, iré alternando. No es un cambio por rendimiento, quiero que sumen minutos todos, son confiables los dos. Fernando si estuviera en cualquier club, sería titular. Colo Colo, porque juega el torneo y está obligado siempre a estar peleando campeonatos, tiene que tener dos arqueros de jerarquía, y los tenemos”, señaló el viernes Jorge Almirón, para explicar la situación en el pórtico.

“En el arco estamos bien cubiertos, yo me siento seguro con el que le toque jugar, entonces voy alternando. Seguramente con el correr de los partidos, voy a tomar la decisión cuando la crea correcta. No por rendimiento, yo confío en los dos. Son dos arqueros que tranquilamente pueden estar en la Selección, así que yo estoy tranquilo en eso”, añadió.

Por otro lado, Fernando de Paul, en algún momento, transmitió su desencanto por no haber podido tomar la titularidad, pese a estar en un gran momento físico y futbolístico. Sin embargo, cualquier atisbo de decepción se acalló con su titularidad frente a Everton, donde entregó el arco en cero y Colo Colo volvió a la victoria tras dos derrotas consecutivas.

Brayan Cortés ha sido titular indiscutido para Ricardo Gareca desde el partido ante Brasil. Foto: Pepe Alvújar/Photosport.

En Macul proyectan que De Paul seguirá en el arco del Cacique para el próximo partido ante Universidad Católica, como consecuencia de su correcta actuación ante los ruleteros y por su constancia en los entrenamientos durante este año. Asimismo, esperan que Cortés recupere rápidamente la senda que le permita ser nuevamente una opción.

En la Selección están alerta

Si bien desde el partido ante Brasil, Brayan Cortés ha sido el titular indiscutido para Ricardo Gareca, la situación actual del portero preocupa en Pinto Durán. No son pocas las voces que señalan que estar en esta condición es una “irresponsabilidad” de parte del iquiqueño, pues la Roja se juega ante Paraguay y Ecuador gran parte de sus chances de alcanzar el repechaje para el Mundial de Norteamérica 2026. Sebastián Rojas, el preparador físico de la Selección, realiza un seguimiento constante a los posibles seleccionados en la previa a la fecha de las Eliminatorias. El nivel del portero no los tiene conforme.

Bajo ese panorama, como nunca el pórtico del Equipo de Todos no tiene un dueño asegurado. Lawrence Vigouroux y Gabriel Castellón amenazan con quitarle la titularidad a Cortés. El primero, de 31 años, está viviendo la mejor temporada de su carrera en el Swansea, de la segunda categoría del fútbol inglés. El meta ha jugado 36 partidos esta temporada y ha tenido muy buenas actuaciones, que por fin lo están consolidando.

Por su parte, el meta de Universidad de Chile, también de 31 años, es otro que atraviesa por un gran presente. En 2024 fue clave en el subcampeonato de los azules en el Torneo Nacional y en el título de la Copa Chile, lo que le valió volver a la Selección. Así, Gareca tiene dos opciones ante el opaco momento que vive Cortés en su club. La lucha por el arco está más abierta que nunca.